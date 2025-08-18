Gorska služba spasavanja prima nove spasioce

Spasioci Gorske službe spasavanja, stanice u Nišu, organizovali su pokaznu vežbu u parku „Čair“ kako bi motivisali što veći broj mladića i devojaka da se prijave za članstvo u toj službi.

Načelnik niške stanice Gorske službe spasavanja Uroš Smiljanić kazao je da interesovanje mladih varira od godine do godine, ali da se svake godine za obuku prijavi više kandidata od onog broja koji oni mogu da prime.

„Ono što je najbitnije je da čovek ima volju, da voli to što bi radio i da može da priušti sebi neko slobodno vreme da dođe i pomogne ljudima kada su u nesreći“

Smiljanić je rekao da Spasioci gorske službe spasavanja imaju vežbe i obuku na mesečnom nivou, a nekada i češće kako bi bili potpuno pripremljeni za akcije na terenu.

„Generalno zimi i tokom proleća imamo najviše akcija, kada ljudi idu najviše po planinama. Što se tiče samog leta i početka jeseni tada je suviše toplo, čak i na planinama tako da na svu sreću nemamo previše posla, ali to je neki period koji mi koristimo za uvežbavanje našeg članstva“

Danica Mišić, studentkinja matematike na Prirodno-matematičkom fakultetu, za spasioca Gorske službe spasavanja prijavila se 2022. godine, tada je završila osnovni kurs i od tada učestvuje u akcijama spasavanja.

„Interesovanje se svakako javilo iz hobija, ja sam neko ko je dugi niz godina bio aktivan u prirodi, ko je planinario, ko je isprobao neke aktivnosti na otvorenom kao što su penjanje, kao što je via ferata. Kada se dugo bavite time onda vidite potrebu za nekom službom koja će pomoći ljudima u nevolji na takvim terenima“

Mišić je kazala da je u protekle tri godine učestvovala u brojnim akcijama spasavanja.

„Imam dosta akcija spasavanja iza sebe, kao najzahtevniju do sada bi izdvojila definitivno potragu za jednim penjačem, planinarom koji se zaglavio u ipsilon kuloaru na Suvoj planini. To je jedna stena koja je ispod Trema, nekih 200 metara visine. To se desilo u sred zime, bio je u pitanju neki januar, ako se dobro sećam i to je nešto što je iziskivalo i mnogo vremena i mnogo truda i samog rada na toj intervenciji“

Gorska služba spasavanja u Srbiji postoji od 1952. godine, a osnovali su je iskusni alpinisti. Danas je u ovoj službi oko 250 aktivnih spasilaca, od kojih su mnogi iskusni planinari, alpinisti, sportski penjači, speleolozi, ronioci i skijaši.

