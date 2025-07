Gotovo 170 NVO tražilo okončanje mehanizma pomoći Izraela i SAD u Pojasu Gaze

Gotovo 170 nevladinih organizacija (NVO) je danas tražilo okončanje mehanizma distribucije pomoći u palestinskom Pojasu Gaze, koji podržavaju Izrael i SAD, pošto je Ministarstvo pod kontrolom Hamasa prijavilo smrt stotina Palestinaca koji traže hranu.

Od kraja maja tim mehanizmom upravlja Humanitarna fondacija za Gazu (GHF), kompanija sa netransparentnim finansiranjem koju podržavaju Izrael i SAD.

NVO traže povratak na mehanizm koji je preovladavao do marta, kada su razne nevladine organizacije i agencije UN koordinirale distribuciju pomoći izgladnelom palestinskos stanovništvu na toj opkoljenoj i razorenoj teritoriji posle više od 20 meseci rata.

„NVO pozivaju na hitnu akciju kako bi se okončao izraelski program distribucije pomoći u Gazi, koji je rezultirao brojnim smrtnim slučajevima“, navele su organizacije u zajedničkom saopštenju.

UN, zajedno sa većinom nevladinih organizacija koje deluju u Gazi, odbijaju da sarađuju sa GHF-om, dovodeći u pitanje njegove prakse i neutralnost.

Izraelska vojska je priznala da je pucala na Palestince u blizini mesta za distribuciju pomoći, tvrdeći da njihovo ponašanje predstavlja „pretnju“.

U saopštenju 169 nevladinih organizacija navodi se da je za manje od četiri nedelje ubijeno više od 500 Palestinaca, a oko 4.000 ranjeno dok su pokušavali da pristupe humanitarnoj pomoći

Ministarstvo zdravlja Hamasa prijavilo je više od 550 takvih smrtnih slučajeva.

Među potpisnicima saopštenja su nevladine organizacije iz Evrope, SAD i Izraela, aktivne u oblastima medicinske i prehrambene pomoći, razvoja i zaštite ljudskih prava.

Nevladine organizacije su pozvale na „ukidanje blokade koju je izraelska vlada uvela na pomoć i komercijalnu robu“.

Krajem maja, Izrael je delimično ublažio potpunu blokadu uvedenu početkom marta Pojasu Gaze, što je dovelo do teške nestašice hrane, lekova i drugih osnovnih dobara.

„Po novom planu izraelske vlade, gladni i oslabljeni civili su primorani da satima pešače preko opasnog terena i kroz zone sukoba, a potom su u nasilnoj i haotičnoj trci da stignu do ograđenih i militarizovanih mesta za distribuciju“, navele su NVO.

Izraelska vojska je prošle nedelje negirala napis levičarskog lista Harec da su izraelski vojnici rekli da su dobili naređenja da pucaju na civile u blizini centara za pomoć.

Vojska kaže da deluje da bi omogućila i olakšala distribuciju humanitarne pomoći GHF-a i „obezbedila puteve koji vode do centara za distribuciju, kako bi pomoć stigla do civila, a ne do Hamasa“.

(Beta)

