Grad Gaza bombardovan posle posete šefa američke diplomatije Jerusalimu

Grad Gaza je kasno sinoć bio na meti jakog i kontinuiranog bombardovanja, rekli su očevici agenciji Frans pres.

Izraelska vojska nije se još oglasila.

Napad se dogodio ubrzo posle posete američkog državnog sekretara Marka Rubija (Marco Rubio) Jerusalimu gde je boravio kako bi izrazio podršku SAD Izraelu.

„U Gazi je masovno i neprekidno bombardovanje, a opasnost nastavlja da raste“, rekao je za AFP Ahmed Gazal, stanovnik tog područja i dodao da je bombardovanje počelo noćas oko 1.00 po lokalnom vremenu.

Portparol Civilne zaštite Gaze Mahmud Basal rekao je za AFP da se „bombardovanja intenzivno nastavljaju širom grada Gaze“, dodajući da „broj mrtvih i ranjenih nastavlja da raste“.

„Ima mrtvih, ranjenih i nestalih ljudi ispod ruševina posle izraelskih vazdušnih napada usmerenih na stambeni kompleks u blizini trga Al Šava u gradu Gazi“, rekao je on, opisujući to kao „veliki masakr“.

Očekuje se da će Rubio danas posetiti Dohu. On je juče u Jerusalimu obećao „nepokolebljivu podršku“ SAD Izraelu u eliminaciji palestinskog islamističkog pokreta Hamas u Gazi.

Medijska ograničenja što ih je nametnuo Izrael, koji opseda Gazu od početka rata protiv Hamasa i teškoće u pristupu na terenu sprečavaju AFP da nezavisno proveri informacije na svim stranama.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com