Građani ispred suda u Novom Sadu zvižde u znak podrške studentima i aktivistima

Građani se od jutros okupljaju ispred zgrade suda u Novom Sadu, gde će biti nastavljen glavni pretres u procesu protiv 12 novosadskih studenata i aktivista optuženih za pokušaj rušenja ustavnog poretka.

Danas je zakazano i suđenje autoprevozniku Milomiru Jaćimoviću i njegovom maloletnom sinu za navodni napad na službeno lice.

Okupljeni nose transparente „Integritet ili podaništvo“ i „Sudite po zakonu i pravdi“ i prave buku duvajući u pištaljke.

Pre nekoliko dana, Više javno tužilaštvo (VJT) u Novom Sadu odbacilo je zahtev branilaca studenata i aktivista za izuzeće postupajućeg tužioca Slobodana Josimovića.

Odbijen je i zahtev odbrane za izuzeće glavnog tužioca VJT u Novom Sadu Branislava Lepotića, glavnog tužioca u Apelacionom tužilaštvu u Novom Sadu Tatjane Lagumdžije i vrhovne javne tužiteljke Zagorke Dolovac.

Postupak je počeo 24. novembra prošle godine, protiv okrivljenih aktivista Marije Vasić, Davora Stefanovića, Lada Jovovića, Srđana Đurića i Mladena Cvijetića i studenata Lazara Dinića, Mile Pajić, Doroteje Antić, Anje Pitulić, Branislava Đorđevića, Jovana Dražića i Dejana Bagarića.

Branioci aktivista su u više navrata u medijima ukazivali na pravne propuste u ovom slučaju.

Prema njihovim rečima, jedini dokazni materijal u ovom postupku je prisluškivani razgovor koji nije pribavljen zakonski, a u krivičnoj prijavi koju je MUP podneo protiv njih ne navodi se šta je sporno u onome što je rečeno u tom razgovoru, već se tumači šta su aktivisti mislili.

Branioci su ocenili da je reč o političkom procesu „protiv neistomišljenika režima“.

U pitanju je snimak sastanka aktivista u prostorijama Pokreta slobodnih građana (PSG) u Novom Sadu pred studentski protest 15. marta, koji je prisluškivala BIA.

Razgovor je prvo objavljen na svim provladinim televizijama sa nacionalnom frekvencijom, a šestoro aktivista uhapšeno je 14. marta.

Šestoro aktivista STAV-a, koji su se u tom trenutku nalazili van zemlje, od tada se nisu vraćali u Srbiju i njima se sudi u odsustvu.

Šestoro uhapšenih aktivista je u zatvoru i kućnom pritvoru provelo više od sedam meseci, a profesorka Marija Vasić je zbog štrajka glađu deo pritvora provela i u zatvorskoj bolnici u Beogradu.

(Beta)

