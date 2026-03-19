Građani moraju da vrate novac koji su dobili, tužeći banke za naplatu troškova obrade kredita.

Građani koji su tužili banke zbog naplate usluge obrade kredita i dobili novac, nakon što je Vrhovni sud preinačio svoju odluku, sada će morati da vrate celokupan iznos, kao i zateznu kamatu, piše portal N1.

Finansijski konsultant, Vladimir Vasić ocenio je da je to posledica nedovoljne brzine rada sudske vlasti, koja je trebalo da kaže da li je dozvoljeno ili nije da banke naplaćuju ovu uslugu, što su pojedini advokati iskoristili kao biznis model.

Vrhovni sud je 2018. godine odlučio da banka nema pravo da naplaćuje usluge obrade kredita, ali je potom preinačio svoj stav, zbog čega banke sada traže da građani vrate novac i to sa zateznom kamatom.

„Sudska vlast je u prvih nekoliko meseci trebalo da oceni da li je naplata obrade kredita dozvoljena, a ne da dopusti da prođe dve, tri godine, pa tek onda da Vrhovni kasacioni sud donese takvu odluku, odnosno da potvrdi da je dozvoljeno naplaćivati troškove obrade kredita, ukoliko je klijent unapred upoznat i za to dao saglasnost“, rekao je Vasić.

Dodao je da su i sudovi sudili i za i protiv, što je neujednačena sudska praksa.

Kada, prema njegovim rečima, postoji neujednačena sudska praksa, onda instanca koja je Vrhovni kasacioni sud, treba da kaže da li je naplata dozvoljena ili nije. Ako, prema njegovim rečima, oni nisu na to spremni, onda je trebalo da izvršna vlast kroz autentično tumačenje zakona kaže da li je dozvoljena naplata te usluge ili nije.

„S obzirom na to da je izostala brza reakcija suda, ali i izvršne vlasti imali smo vakuum koji je pojedinim advokatima koristio kao biznis model. Oko 750 advokata se bavilo ovom vrstom tužbi jer mi godišnje imamo oko milion, milion i po zahteva za kredit, kreditnu karticu, dozvoljeni minus“, rekao je Vasić.

(Beta)

