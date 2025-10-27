Građani odali poštu porodici stradaloj u saobraćajnoj nesreći na Novom Beogradu

Građani Beograda odali su večeras poštu tročlanoj porodici koja je stradala u saobraćajnoj nesreći na Novom Beogradu, u noći između subote i nedelje.

Na uglu Bulevara heroja sa Košara i Ulice omladinskih brigada na Novom Beogradu, gde se dogodila saobraćajna nesreća, građani pale sveće i donose cveće, prenela je Radio-televizija Srbije.

Državljaninu Bosne i Hercegovine N.Đ. (24), koji je osumnjičen da je pod dejstvom alkohola i droge izazvao tu saobraćajnu nesreću, u kojoj su poginule tri osobe, a jedna teško povređena, određen je pritvor, saopšteno je ranije danas iz Višeg suda u Beogradu.

(Beta)

