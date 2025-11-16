Građani okupljeni kraj šatora Dijane Hrka, a stanovnici Ćacilenda se sunčaju ispred Skupštine

Građani su i danas okupljeni kraj šatora gde Dijana Hrka već petnaesti dan štrajkuje glađu, kod Skupštine Srbije, dajući podršku njenim zahtevima, pre svega da se otkrije istina o pogibiji njenog sina Stefana i još petnaest ljudi u rušenju nadstrešnice na novosadskoj železničkoj stanici.

Ispred šatora je okačen transparent „Snaga majke i brda pomera“, a istaknuta je i velika srpska zastava, izvestio je reporter Bete.

Neki od građana stoje uz samu metalnu ogradu (gde je Hrka zaustavljena kad je htela da dođe do stepenica zgrade Skupštine) i dobacuju policajcima sa druge strane.

Oni ih pitaju da li znaju koga čuvaju u šatorskom naselju, zvanom Ćacilend, gde su pristalice vlasti, kako ih nije stid zbog toga i šta pričaju deci kad se vrate sa smene kući.

Policajci su, oko 14.00 časova, bili u običnom uniformama, bez dodatne opreme koju koriste kod demonstracija.

Kako se vidi, veliki broj „stanovnika“ Ćacilenda udobno se smestio u stolice ispred šatora i uživaju u trenutno toplom vremenu i suncu.

Saobraćaj u Takovskoj ulici, kod mesta gde Hrka štrajkuje glađu, je zaustavljen jer su na njoj građani.

