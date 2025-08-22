Građani počeli da se okupljaju kod Vukovog spomenika u Beogradu

Zborovi i studenti pozvali su na novo okupljanje večeras kod Vukovog spomenika u Beogradu koje će, kako su kazali, za N1 da bude mirno.

„Nasilje dolazi sa one njihove strane, gde su onu beskrupulozno napadali mirne građane i da je odatle krenula spirala nasilja“, rekao je Ilija Vučević iz Zbora građana Stari grad.

Izložba fotografija sa protesta u slovačkim sredinama održava se večeras u Somboru, piše na sajtu te televizije.

Zborovi Sombora pozvali su na izložbu u znak solidarnosti sa građanima Bačkog Petrovca i svima koji se bore protiv nasilja i cenzure.

Somborci su se okupili kod fontane kod Narodnog pozorišta, gde su izložene fotografije iz slovačkih mesta, kao i one nastale na protestima koji se mesecima održavaju i u Somboru.

Organizovana je i tribina na kojoj učestvuju organizatori izložbe, predstavnici zborova iz drugih gradova, kao i odbornik u Skupštini Novog Sada Miran Pogačar, iz pokreta „Bravo“.

(Beta)

