Građani se i večeras okupljaju ispred zgrade Filozofskog fakulteta u Novom Sadu

Studenti, profesori i građani i večeras se okupljaju ispred zgrade Filozofskog fakulteta, gde su prisutne jake policijske snage.

U univerzitetskom kampusu izbrojane su na desetine različitih policijskih vozila.

Ispred ulaza u zgradu postrojen je kordon policije u punoj opremi za razbijanje demonstracija, a policajci večeras, za razliku od prethodnih noći, preko lica nose „fantomke“.

Policijske snage u punoj opremi od utorka borave u zgradi Filozofskog fakulteta u Novom Sadu na poziv dekana Milivoja Alanovića, dok kordoni Žandarmerije uz primenu sile sprečavaju studente u blokadi i profesore da uđu na fakultet.

Alanović je prethodno u utorak rano ujutro, sa još desetak nastavnika i zaposlenih, ušao u fakultetsku zgradu, promenio brave i izbacio studente u blokadi iz nje.

(Beta)

