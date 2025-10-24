Građaninu sa Kosova deset dana zatvora zbog ispisivanja grafita u Crnoj Gori

Građanin sa Kosova E.Sh. (22) proglašen je krivim i osuđen na kaznu zatvora od 10 dana nakon što je utvrđeno da je na jednom objektu u Meljinama ispisao grafit crvene boje, saopštio je predsednik Suda za prekršaje u Budvi Marko Đukanović.

Kako je danas naveo u saopštenju, odluku je doneo dežurni sudija Andrija Vojvodić, koji je tom stanovniku Prizrena izrekao i zaštitnu meru proterivanje stranca sa teritorije Crne Gore u trajanju od godine.

Radi preciznog i objektivnog informisanja javnosti, za ukazati je da je sud doneo rešenje nakon što je u postupku dokazano da je okrivljeni na jednom objektu u Meljinama, opština Herceg Novi, ispisivao grafit crvene boje, čime je nanio štetu tom objektu, a čime su ostvarena i obeležja prekršaja iz Zakona o javnom redu i miru, precizirao je Đukanović.

Okrivljeni je po izricanju odluke sproveden na izdržavanje kazne u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija u Spužu, a izrečena zaštitna mera će se izvršiti po izdržanoj kazni zatvora.

Policija je u Herceg Novom intervenisala sinoć nakon što je deo meštana prijavio da putnici iz autobusa kosovskog prevoznika „Spejtimi“ na zgradama u naselju Meljine pišu parole podrške Oslobodilačkoj vojsci Kosova (OVK).

Prema nezvaničnim saznanjima „Vijesti“, reč je o navijačkoj grupi iz Prizrena koja je prolazila kroz Crnu Goru.

