Građanski pokret traži da MUP objasni kako procenjuje broj učesnika na protestima

Građanski pokret Bravo zatražio je od Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP) Srbije da javnosti objasni metodologiju po kojoj procenjuje broj učesnika na protestima i javnim okupljanjima.

Kako se navodi u saopštenju, procene broja učesnika koje se objavljuju u medijima često utiču na percepciju javnosti o obimu i značaju građanskih protesta.

„Zato je važno da se utvrdi da li MUP koristi jasne, stručne i objektivne kriterijume ili se brojke iznose proizvoljno, bez uvida u stvarne podatke“, dodaje se.

Bravo ocenjuje i da brojke o učesnicima protesta postaju sredstvo manipulacije ako se koriste kao političko oruđe, a ne kao rezultat profesionalne procene, zbog čega je važno da javnost zna kako država dolazi do tih podataka.

„Od ministarstva očekujemo da u zakonskom roku dostavi dokumentaciju ili objašnjenje postupka kojim se vrše procene broja prisutnih, kao i da se time otkloni svaka sumnja u mogućnost zloupotreba“, poručili su iz pokreta Bravo, ističući da je transparentno delovanje institucija osnov poverenja građana i uslov demokratskog poretka.

(Beta)

