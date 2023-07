Gradonačelnik Beograda apelovao na vlasnike splavova koji nisu izlicitirali mesto da ih sami uklone

Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić apelovao je danas na vlasnike splavova u novobeogradskim blokovima koji nisu izlicitirali mesta da ih sami uklone.

On je za televiziju Prva kazao da su neki to već radili, te dodao da je gradska vlast u Jakovu obezbedila 20-tak mesta i da će ih do kraja leta biti oko 70.

„Neka nam se jave, bolje je da ga samo odvezu jer ako ga mi budemo odvozili, a to će biti relativno brzo… tada će imati i troškove“, rekao je Šapić.

Naveo je da gradska vlast i on lično neće odustati od zavođenja reda na obalama reka, te dodao da su splavovima nedavno izskjučeni voda i struja.

Podsetio je da je za mesto za splav u novobeogradskloku bila licitacija i da će tu biti 28 splavova, umesto više od 100.

„To je kao kad krenete u rušenje nekog objekta i tada fakturišete i to rušenje i to je izuzetno skupo“, kazao je Šapić komentarišući odvoženje splavova za koje vlasnici nisu dobili mesta.

Pozvao je i one koji žive na splavovima da se jave gradskim vlastima.

„Naćimo im neki privremeni smeštaj, nije nam u interesu da ostanu bez krova nad glavom“, rekao je Šapić.

On je kazao i da sve što kaže zaista i namerava da uradi.

„Imate mnogo problema, mnoge interesne grupe i duboke sisteme u gradu koji vas opstruišu sa svih strana, ali neću da odustanem“, kazao je on.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.