Gradonačelnik Novog Sada: Zoran Đinđić je dobijao slične poruke kao Miloš Vučević

Gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić ocenio je sinoć da obaranje ogromnog hrasta na putu kojim se predsednik Vlade Srbije Miloš Vučević vraćao sa tribine u selu Radenković kod Sremske Mitrovice, predstavlja „pretnju“ i „ugrožavanje bezbednosti“ premijera.

„Namerno obaranje ogromnog drveta, kako bi se blokirao put, baca mračnu senku u politički prostor Srbije. To nije samo drvo na putu. To je simbolički čin koji nosi poruku. Svi se moramo zapitati kakvu poruku? Da li je to pretnja? Upozorenje? Pokušaj zastrašivanja?“, istakao je Đurić.

Sa takvim stvarima ne treba se igrati, pogotovo što smo u bliskoj prošlosti imali slične incidente i znamo gde oni mogu da odvedu, kazao je on.

„Setimo se da je Zoran Đinđić pre nego što će biti ubijen na vratima Vlade Srbije, dobijao slične poruke – na Kopaoniku ili ispred Hale Limes. Politička neslaganja ne smeju da se pretvore u neprijateljstvo. Nasilje ne predstavlja nikakav argument, osim što je čin bezumlja“, istakao je Đurić.

Pozvao je policiju i istražne organe da što pre otkriju počinioce i utvrde njihove motive i o tome obaveste javnost.

„Srbija ne sme biti talac mržnje. Neophodno je da se naši politički protivnici uzdrže od nasilnih metoda i satanizacije nosilaca vlasti, i da se posvete poštovanju demokratskih vrednosti i civilizovanom ponašanju. Da se vrate dijalogu i odbace mrak podela i mrak mržnje. Dijalog nije znak slabosti, već snage. Srpska napredna stranka (SNS) od prvog dana svog postojanja, punih 12 godina, traži upravo to – razgovor“, podvukao je Đurić.

Zaključio je da „jedino kroz dijalog možemo razumeti jedni druge i graditi društvo uzajamnog poštovanja i uvažavanja“, kao i da ovaj ooncident nije uplašio ni premijera Vučevića ni Srpsku naprednu stranku.

Gradonačelnik Novog Sada studente nazvao opozicionim aktivistima

Gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić nazvao je sinoć studente opozicionim aktivistima i osudio njihov „upad“ u Maticu srpsku.

Njih je neobeleženo obezbeđenje, uz primenu fizičkog nasilja, grubo izbacilo iz zgrade Matice srpske.

To se vidi na snimcima koje su studenti objavili na društvenim mrežama.

Vidi se kako muškarci u crnom grubo guraju studente kako bi ih izbacili iz svečane sale Matice srpske.

Studenti su pre toga zamolili da im se na Svetosavskoj besedi omogući da pročitaju pesmu predsednika Matice srpske Dragana Stanića „Sričem pesmu“.

Kada je jedna studentkinja pročitala prvu strofu koja se završava stihom „vozovi kloparaju. U ušne školjke se uvlače pod peronsku nadstrešnicu“, neobeleženo obezbeđenje je odmah počelo da grubo gura studente napolje iz svečane sale.

Gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić je ocenio da je ova akcija studenata „politički čin“ i osudio što se to desilo u Matici srpskoj, koja je „najstarija i najvažnija književna, kulturna i naučna institucija srpskog naroda“.

„Sveti Sava je neosporivi simbol i temelj srpske duhovnosti, prosvetiteljstva i nacionalnog identiteta. Preduzimati političke akcije u trenutku kada se odaje počast ličnosti koja, s pravom zauzima jedno od najsvetlijih mesta u panteonu srpskih velikana, ne predstavlja akt uzvišene izvrsnosti, već, naprotiv, čin izuzetne nepristojnosti“, zaključio je Đurić.

(Beta)

