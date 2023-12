Gradonačelnik Preševa optužuje Kurtija da je doveo do podele Albanaca

Gradonačelnik Preševa Šćiprim Arifi, je danas, posle glasanja u selu Trnava, optužio kosovskog premijera Aljbina Kurtija da je „podrškom određenoj grupaciji Albanaca iz Preševske doline doprineo podeli među njima“.

Kazao je da je, do trenutka dok je glasao, na izbore izašao mali broj Albanaca.

„Podela koja se dešava već dve godine u Preševskoj dolini je ovo – uz snažnu podršku Kurtija. To nije podela koju smo mi želeli, već je to podela koju nam je doneo Kurti. Zato što smo 2020. imali jedinstvenu listu, tu smo mogli da se ujedinimo. U poslednje dve godine podela se odvija uz snažnu podršku Kurtija. A danas dajemo račun i Kurtiju“, dodao je on.

Arifi koji je nosilac liste „Albanska demokratska alternativa – Ujedinjena dolina“ nije optimista da će biti predstavnika Albanaca u Skupštini Srbije i za to nije okrivio građane, već političke predstavnike.

(Beta)

