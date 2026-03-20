Gradski odbor SSP: Vučić dočekan u Čačku uz izraženo nezadovoljstvo građana

Gradski odbor Stranke slobode i pravde (SSP) u Čačku ocenio je danas da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić dočekan u tom gradu uz "izraženo negodovanje građana", gde je gostovao na jednoj lokalnoj televiziji.

SSP je u saopštenju naveo da je umesto otvorenog dijaloga i spremnosti da odgovori na pitanja građana, predsednik kroz grad prošao bez značajnijeg kontakta sa javnošću.

„Izbegavanje odgovornosti za neispunjena obećanja i stanje u društvu ukazuje na odsustvo volje da se deluje u interesu svih građana“, navodi se u saopštenju SSP.

Gradski odbor stranke Srbija centar (SRCE) ocenio je ranije da kordoni policije koji su sprečavali građane da priđu lokalnoj TV na kojoj je gosotovao Vučić „nisu simbol podrške predsedniku već straha od naroda“ i da predsednik „koji bi po Ustavu trebalo da predstavlja sve građane, u Čačku nije bio okružen narodom, već obezbeđenjem“.

Reagovala je i vladajuća Srpska napredna stranka (SNS) u Čačku koja je saopštila da se ispred lokalne TV okupilo „svega nekoliko desetina blokadera, uvek istih dokonih besposličara, opskurnih, nepristojnih, bahatih likova, koji su svoje ideje i programe promovisali pištanjem, zviždanjem i prostačkim uvredama“.

Vučić je pre četiri dana gostovao na lokalnoj TV u Čačku, a za to vreme je oko 100 građana protestovalo ispred, dok su im dva kordona policije branili da se približe ulazu u zgradu u kojoj se nalazi ta televizija.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com