Gradski sekretar Glavaš: Sat na beogradskom Trgu republike će biti popravljen u garantnom roku

Gradski sekretar za poslove odbrane, vanrednih situacija i koordinaciju Darko Glavaš saopštio je da će u garantnom roku biti izvršene neophodne poravke na "četvrtom licu" sata na Trgu republike u Beogradu koje gleda ka Terazijama.

On je izjavio za Radio-televiziju Srbije da je popravka u toku, i da je servisiranje u okviru garantnog roka.

„Momenat kad je montirano sva četiri lica sata, utvrđeno je da je juče, između 13 i 15 časova došlo do nekoliko sinhronizacija sata koje su bile neplanske, zbog toga je odmah pozvan izvođač radova da proveri šta se dešava sa mehanizmom“, kazao je Glavaš.

Gradski sat na beogradskom Trgu Republike opet ne radi, dva dana pošto je popravljen, prenela je ranije danas Nova ekonomija.

Kazaljke i „ciferblat“ – lice časovnika su izvađeni iz njega, pa jedan od mehanizama trenutno nije u funkciji.

Upravo taj mehanizam bio je popravljen pre samo dva dana, a onda i zvanično postavljen.

(Beta)

