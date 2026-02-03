Gradski sekretar: Vlasnik objekta koji se srušio u Beogradu će krivično odgovarati

Sekretar za poslove odbrane, vanredne situacije i koordinaciju grada Beograda, Darko Glavaš izjavio je danas, komentarišući urušavanje napuštenog objekta u Ulici Džordža Vašingtona, da je u takvim slučajevima uvek odgovoran vlasnik objekta i vlasnik parcele, navodeći da će on u ovom slučaju krivično odgovarati.

„Prijavu podnose nadležne službe, pošto se vlasnik nije odazvao onome što je trebalo da uradi (otkloni nedostatke koje mu je prošle godine naložila građevinska inspekcija) i onome što mu je zakonska obaveza, sada je na tužilaštvu da odradi svoj deo posla“, rekao je Glavaš za Radio-televiziju Srbije.

Prema njegovim rečima, od stepena oštećenja i stepena povređivanja, zavisiće koliko će vlasnik odgovarati.

„Sada treba da se uključe i opštinske i gradske i republičke službe, da bismo mogli da izvedemo sve aktivnosti na nečemu što treba nama“, kazao je Glavaš.

Ocenio je da slučaj koji se dogodio u Ulici Džordža Vašingtona nije ni prvi, ali ni poslednji, ističući da je vlasnik dužan da održava objekte, ali da mnogi na dotrajale objekte samo stave skelu koju iskoriste kao reklamnu površinu.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com