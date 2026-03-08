Granica s Turskom je izlaz, ali malo Iranaca odlazi

Granični prelaz Kapikoj u turskoj pokrajini Van jedna je od retkih ruta koje kopnom povezuju Irance sa svetom usred zatvaranja vazdušnog prostora u Iranu otkako su SAD i Izrael pokrenuli napade na Teheran pre više od nedelju dana, što je izazvalo rat na Bliskom istoku.

Većina putnika na graničnoj kapiji poslednjih dana imala je veze s Turskom preko posla, porodice i prijatelja, a mnogi su ranije otišli u već planirane posete zbog rata. Neki su imali prebivalište ili državljanstvo u trećoj zemlji i samo putuju kroz Tursku.

Samo mali broj Iranaca koji su razgovarali sa Asošijejted presom na prelazu Kapikoj rekao je da planiraju da neodređeno vreme ostanu u Turskoj da bi izbegli rat.

Reza Gol, 38-godišnji plastični hirurg, rekao je da rat nije jedini razlog njegovog putovanja. Putovao je iz Urmije u zapadnom Iranu da bi pregledao pacijente u Istanbulu, gde je ranije živeo.

„Nije jasno da li ćemo zauvek napustiti Iran, ali mogu malo da razbstrim glavu“, rekao je on. „Vidite da nije toliko gužve na granici. Svi ostaju kodkuće. Za sada, ljudi ne ostavljaju sve što imaju i ne beže“.

Puneh Asgari i njen suprug, iransko-kanadski državljani, nerado su se spremali da odlete u Kanadu, iako tamo više nemaju kuću i oboje rade u Iranu. Asgari je rekla da se nadaju da će putovanje biti kratko.

„Živimo u Iranu već više od pet godina“, rekla jeona. „Ceo naš život je tamo“.

Fariba koja je tražila da joj se navede prezime jer se plaši, krenula je sa sinom ka Izmiru u zapadnoj Turskoj da tamo sačeka kraj rata.

Rekla je da većina njenih prijatelja i komšija nema novca za bekstvo što bi moglo da objasni zašto nema većeg egzodusa preko granice.

„Ljudi u Iranu su sada veoma siromašni“, rekla je ona, „ostaju kod kuće i plaše se“.

Iranci obično ulaze u Tursku bez viza. U ponedeljak je turski ministar trgovine najavio međusobnu obustavu prelazaka za jednodnevne izlete, dok su iranski granični zvaničnici ograničili prolaz nekih iranskih državljana, kažu iu putnici i mediji.

Međutim, od četvrtka ujutru, i Iranci i državljani trećih zemalja normalno prelaze granične kapije Kapikoj u planinama.

Turski ministar unutrašnjih poslova Mustafa Čiftči rekao je u saopštenju da je 2.032 putnika ušlo u Tursku iz Irana u sredu, dok je 1.966 otišlo u Iran. Noviji podaci nisu dostupni.

Većina onih koji su od tada prešli granicu uputila se ka aerodromu Van da bi nastavila putovanje. U petak uveče, oko 20 putnika, uglavnom Iranaca, ležalo je na redovima stolica čekajući let sledećeg jutra.

Mehregan, 26-godišnjakinja koja studira u Kini, kada je izbio rat bila je u poseti svojoj porodici u Ahvazu tokom zimskog raspusta. Vozila je više od 15 sati preko Irana da bi prešla u Tursku. Zamolila je da ne navodimo njeno puno ime iz straha da bi joj razgovor sa medijima stvorio probleme sa iranskim vlastima.

Ta studentkinja sada u finansijskim problemima odlučila je da spava na aerodromu dok čeka let za Istanbul sledećeg dana, odakle bi trebalo da odleti za Kinu. Ali u subotu joj je let otkazan zbog snežnih oluja i spremala se da potraži hotel u gradu umesto da spava na aerodromu drugu noć.

„Ako ne mogu ni sutra da uđem u avion, propustiću let za Kinu“ i izgubiću troškove nepovratne karte, rekla je.

Grad Van, udaljen 1,5 sat vožnje od granice, dugo je bio popularna destinacija za Irance za posao, putovanja i trgovinu. Hoteli i prodavnice koje obično imaju užurbano poslovanje tokom praznika Novruz u Iranu sredinom marta sada očekuju gubitke.

„Ovde postaje zaista živo tokom Novruza. Mnogo naših prijatelja dolazi i provodi odmore ovde sa nama“, kaže Resat Ješilagač, vlasnik dva hotela u Vanu. „Sada je uglavnom prazno, osim ljudi koji dolaze zbog rata. Većina ima dvojno državljanstvo i zaustavljaju se u Vanu dan-dva pre nego što odlete“

Migracija je osetljiva tema u Turskoj koja je u jednom trenutku bila domaćin skoro četiri miliona sirijskih izbeglica.

Turska je dodatno pojačala zaštitu granice da bi mogla da odgovori na potencijalni priliv ljudi koji beže od nemira pošto su u januaru masovni antivladini protesti u Iranu dočekani brutalnim obračunom.

Tursko ministarstvo odbrane saopštilo je u januaru da Turska ima 380 kilometara betonskih zidova, 203 optička tornja i 43 tornja opremljena liftovima duž granice zemlje sa Iranom duge 560 kilometara.

U sredu je ministar unutrašnjih poslova Mustafa Čiftči rekao da je Turska izradila planove za nepredviđene situacije koji uključuju šatorske logore i tampon-zone da bi odgovorila na potencijalni priliv ljudi koji beže od rata iz Irana. Do sada se taj priliv nije ostvario.

Harison Mirtar, 53, iransko-kanadski državljanin, prešao je granicu kod Kapikoja pre nego što je nastavio put nazad u Kanadu, nakon posete roditeljima u Teheranu. Rekao je da je ljut zbog strane intervencije u svojoj zemlji, ali da nije previše zabrinut za roditelje. Oni su preživeli brutalni iransko-irački rat osamdesetih godina.

„Oni su u svojoj domovini“, rekao je. „Život se nastavlja, ali uz bombe“.

(Beta)

