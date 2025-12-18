Grbović (PSG): Neodlazak predstavnika Srbije na EU Samit rezultat lične frustracije vlasti

Predsednik Pokreta slobodnih građana (PSG) Pavle Grbović rekao je da neodlazak predstavnika Srbije u sredu na Samit Evropa-Zapadni Balkan bio rezultat „lične frustracije“ vlasti.

„Evropa i region nastavljaju svojim putem, a šansu će iskoristiti oni koji je prepoznaju na vreme. Mi smo danas najusamljenija država Evrope, oni koji to ne vide će ostati izvan tog kruga i biće direktno odgovorni za posledice koje će građani trpeti. Ključna politička stvar je mirno razrešenje krize i odlučivanje kojim putem Srbija treba da krene“ kazao je Grbović za televiziju Nova.

Ukazako je da su jedini način da Srbija izađe iz duboke političke i institucionalne krize izbori na svim nivoima, jer je aktuelna vlast „potpuno delegitimisana“.

„Svi gorući problemi, poput situacije sa Naftnom industrijom Srbije, odnosima sa EU, sankcijama i drugim strateškim pitanjima, ne mogu da se reše pod ovakvom vlašću. Potrebna je promena vlasti kako bi zemlja konačno mogla da donosi odluke u interesu građana, a ne po ličnim i stranačkim interesima“, izjavio je on.

Ocenio je da je vest o oslobađanju poslanika PSG iz Novog Sada, Radivoja Jovovića, iz kućnog pritvora, „olakšavajuća, ali još nije pravda“.

„Pravda će biti kada se postupci okončaju, i to samo oslobađajućom presudom. Njihova trauma ostaje. Najekstremnija stranka u Srbiji – kako nas nazivaju (PSG), izdržala je represiju koja je imala za cilj osvetu političkim aktivistima i slanje jasne poruke svima koji bi krenuli tim putem“, kazao je Grbović.

(Beta)

