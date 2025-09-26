Grbović (PSG): Sankcije NIS-u su posledica politike izolacije i dodvoravanja Moskvi

Američke sankcije Naftnoj industriji Srbije, koje stupaju na snagu 1. oktobra, nisu nikakvo iznenađenje, već direktna posledica politike vlasti koja uporno izbegava usklađivanje Srbije sa spoljnom i bezbednosnom politikom Evropske unije, izjavio je danas predsednik Pokreta slobodnih građana (PSG) Pavle Grbović.

„Mesecima smo upozoravali na ovaj rizik, nudili konkretna rešenja i predlagali poteze koje je vlast mogla i morala da preduzme kako bi zaštitila interese građana. Umesto odgovornog delovanja, režim je izgubio vreme na propagandu i lažne predstave, da bi na kraju pribegao providnim pokušajima da fingira promenu vlasništva u NIS-u“, rekao je Grbović, a saopštio PSG.

Grbović je istakao da promena vlasništva nije nikakvo rešenje, već „uzaludno šibicarenje pred očima građana i međunarodnih partnera“.

Dodao je da se suština vlasništva u NIS-u neće promeniti i da vlast ignoriše geopolitičku realnost.

„Jasno je da je režim više vodio računa da ne naljuti (Vladimira) Putina nego da pronađe stvarno rešenje koje bi zaštitilo interese sopstvenih građana“, naveo je Grbović.

Srbija će, prema njegovim rečima, ući u režim sankcija nespremna i bez jasne strategije a, kako je ocenio, cenu nesposobnosti i kukavičluka vlasti platiće građani i privreda.

„Umesto da obezbedi kontrolu nad strateškom kompanijom i osigura energetsku stabilnost, vlast će nastaviti da se dodvorava Moskvi i da troši milijarde na megalomanske projekte poput Ekspoa“, rekao je Grbović.

PSG je ocenio da predstojeće sankcije nisu posledica iznenadnih okolnosti, već ishod politike izolacije i izbegavanja evropskog puta.

„Uzaludna obmanjivanja neće moći da prikriju činjenicu da će upravo ova vlast biti odgovorna što Srbija trpi posledice koje je mogla da izbegne“, rekao je Grbović.

Zbog toga PSG, kako je naveo, poziva na što skorije raspisivanje izbora na svim nivoima, jer je „Srbiji potreban odgovoran politički kurs koji će zaustaviti put u izolaciju, zaštititi građane i obezbediti stabilnu i evropsku budućnost“.

(Beta)

