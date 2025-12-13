Grbović (PSG): Stranke moraju da ponude viziju pravca Srbije posle promene vlasti

Predsednik Pokreta slobodnih građana (PSG) Pavle Grbović je danas kazao u Aranđelovcu da stranke građanima moraju da ponude jasne politike, vrednosti, istrajnost i „viziju pravca u kojem Srbija treba da ide posle promene vlasti“.

Istakao je da će se PSG zalagati za ujedinjenu opozicionu alternativu, jer u manjim sredinama „nema luksuza rasipanja snaga“, piše u saopštenju te stranke.

Grbović je na osnivačkoj skupštini gradskog odbora PSG kazao i da će „Aranđelovac uskoro izaći na izbore“, saopštio je PSG.

„Imaćete priliku da pokažete ne samo da ste protiv loše vlasti, već da ste bolja alternativa koja može više i bolje“, rekao je Grbović.

Naglasio je da PSG ostaje dosledan građanskoj, demokratskoj i evropskoj viziji Srbije.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com