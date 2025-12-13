Grbović (PSG): Stranke moraju da ponude viziju pravca Srbije posle promene vlasti

Istakao je da će se PSG zalagati za ujedinjenu opozicionu alternativu, jer u manjim sredinama „nema luksuza rasipanja snaga“, piše u saopštenju te stranke.
Grbović je na osnivačkoj skupštini gradskog odbora PSG kazao i da će „Aranđelovac uskoro izaći na izbore“, saopštio je PSG.
„Imaćete priliku da pokažete ne samo da ste protiv loše vlasti, već da ste bolja alternativa koja može više i bolje“, rekao je Grbović.
Naglasio je da PSG ostaje dosledan građanskoj, demokratskoj i evropskoj viziji Srbije.
(Beta)
