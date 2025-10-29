Grbović (PSG): Zahtevaćemo krivičnu odgovornost za nezakonito prisluškivanje političkih protivnika

Predsednik Pokreta slobodnih građana (PSG) Pavle Grbović izjavio je danas da će taj pokret zahtevati punu političku i krivičnu odgovornost za nezakonito prisluškivanje političkih protivnika, uz ocenu da to predstavlja „najtežu zloupotrebu bezbednosnog aparata u političke svrhe“.

Prethodno je portal Insajder objavio da je Bezbednosno-informativna agencija (BIA) tri i po meseca prisluškivala novosadske prostorije Pokreta slobodnih građana i da je slučajno snimila razgovor aktivista iz tog grada, koji su, posle objavljivanja tog snimka na provladinim medijima, optuženi za pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja.

„Po prvi put pojavljuje se krunski dokaz o operativnom delovanju službi protiv političkih aktera. Javnost je tek sada saznala ono na šta su advokati mesecima upozoravali, da su dokazi protiv pritvorenih nezakonito prikupljeni i da takav postupak mora biti obustavljen. Insistiraćemo da suđenje bude otvoreno za javnost, kako bi građani mogli da vide ko je prisluškivan, ko je praćen i po čijem nalogu“, naveo je Grbović za televiziju N1.

Ocenio je da se radi o „sistemskoj i dugotrajnoj operaciji, koja se ne može svesti na jedan službeni potpis ili pojedinca“.

„Vladimir Orlić je partijski kadar na čelu BIA, a odgovornost ide do samog vrha. Teško je poverovati da se ovakve mere sprovode godinu i po dana bez odobrenja predsednika države“, rekao je Grbović.

(Beta)

