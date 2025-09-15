Grbović: Vučić represijom ubrzava i podiže cenu svog pada, lojalisti u njegovom okruženju prednjače

Predsednik Pokreta slobodnih građana (PSG) Pavle Grbović izjavio je da je „lojalistička struja u Vučićevom okruženju odnela prevagu“.

„Da nije tako, sam bi razumeo da je i u njegovom interesu da stvori uslove za mirnu tranziciju vlasti. Ovakvom mobilizacijom, kriminalizacijom bezbednosnih struktura i represijom samo će ubrzati svoj pad, ali će podići cenu tog pada“, rekao je Grbović u intervjuu za današnji list Nova.

Grbović je ukazao da „odgovoran čovek i neko ko voli svoju zemlju to nikada ne bi učinio“.

Na konstataciju da ne insistira na jednoj opozicionoj listi već saradnji, on je naveo da „veruje da će doći trenutak i sazreti svest da je ta saradnja neophodna“ .

„Ne nužno na jednoj listi, ali u funkciji ostvarivanja zajedničkog cilja“, poručio je Grbović.

(Beta)

