Grčka donela zakon o prisilnom povratku migranata bez dokumenata

Grčki parlament usvojio je danas kontroverzni zakon kojim se predviđa prisilni povratak odbijenih tražilaca azila i kriminalizuje ilegalni boravak u zemlji, koji se sada kažnjava zatvorskom kaznom od dve do pet godina.

Uprkos široko rasprostranjenim kritikama Visokog komesarijata za izbeglice, grčkog ombudsmana, Unije upravnih sudija i brojnih nevladinih organizacija za ljudska prava, zakon je usvojila većina vladajuće konzervativne Nove demokratije (ND), nacionalističke stranke Niki i nezavisnih poslanika ekstremne desnice posle žestoke debate u parlamentu koja je počela u utorak.

Sve levičarske opozicione stranke glasale su protiv zakona, saopštio je parlament.

Socijalistička stranka Pasok nazvala je zakon „ilegalnim, haotičnim i nesprovodljivim“, dok ga je Komunistička partija – KKE nazvala „rasističkim i sramotnim“.

Zakon predviđa prisilne povratke za odbijene tražioce azila, ako se ne odluče za dobrovoljni povratak u svoju zemlju.

Nelegalni boravak postaje krivično delo i kažnjiv je sa dve do pet godine zatvora.

„Državljani trećih zemalja kojima su izdate naredbe o povratku biće pritvoreni do odlaska“, upozorio je ministar za migracije Tanos Plevris.

Kazne od najmanje tri godine predviđene su za strance kojima su izdate naredbe o povratku, a koji se vrate u Grčku bez papira.

Pozivajući se na nedavnu politiku EU koja podstiče prisilne povratke, ministar je pozdravio činjenicu da je Grčka „prva zemlja koja je uvela izuzetno meru odvraćanja“ za imigrante bez dokumenata i da je „na ovaj način kriminalizovala ilegalni boravak“.

„Od sada, ilegalni imigranti moraju da znaju da će biti stavljeni u administrativni pritvor i pod nadzor“ i da čine „krivično delo i da će ići u zatvor“, rekao je ministar, poznat po svom antiimigracionom stavu kao bivši član jedne ekstremno desničarske stranke.

Zakon dodatno pooštrava grčku migracionu politiku i dolazi dva meseca posle suspenzije zahteva za azil u trajanju od tri meseca za strance iz severnoafričkih zemalja. Ta mera, takođe kritikovana, usvojena je početkom jula posle dolaska hiljada ljudi na Krit, veoma popularno ostrvo za turiste.

(Beta)

