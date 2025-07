Green EXIT donosi ekološke inicijative uz slogan „Zajedno do cilja”

Reciklaža je i ove godine u fokusu EXIT festivala kroz brojne aktivnosti, a uz slogan „BE THE RECYCLING SUPERSTAR“ svaki posetilac može biti Superstar, tako što će voditi računa o svom otpadu, odnosno njegovom adekvatnom odlaganju, kako bi se on kasnije upotrebio kao resurs i tako doprineo smanjenju zagađenja životne sredine. EXIT festival i EXIT Fondacija već petu godinu za redom sprovode ovu kampanju, kroz platformu Green EXIT, u saradnji sa partnerima Ball Corporation pod programom „Svaka limenka se računa”, uz podršku partnera HEINEKEN Srbija, Ekostar Pak, Coca-Cola, Solagro Smart Recycling i TOMRA.

Prošle godine, kroz ovu aktivaciju, sakupljeno je četiri puta više ambalažnog otpada nego 2023. godine, a pored već postojećih sistema za reciklažu – reciklažnih stanica, prvi put je uveden i mobilni sistem sakupljanja ambalaže i nagradne aktivacije za posetioce festivala – Smart Flex Return.

Kako sistem funkcioniše?

Na festivalu će se nalaziti brendirani mobilni timovi sa rančevima koji će sakupljati limenke, PET flašice i plastične čaše. Promoteri će izdavati vaučere i za pet dostavljenih praznih ambalaža posetioci će vaučere moći da zamene za nagradu – gratis pivo Heineken ili Coca-Cola.

Pored mobilnih sistema prikupljanja ambalaže, na festivalu će se nalaziti i TOMRA reciklažni automati na kojima će posetioci moći da predaju limenke i PET flašice. Ove godine reciklažni automati biće postavljeni na Glavnoj bini i Fusion stage-u. Izdate vaučere za prikupljenu ambalažu posetioci će moći da zamene nagradom na jednom od zamenskih mesta koja će se nalaziti na Fusion stage-u, Reggae stage-u, Explosive stage-u, kod Opservatorije i na No Sleep Foodland-u. Sav ambalažni otpad koji se sakupi putem ovih aktivnosti će biti preusmeren na reciklažu od strane operatera Ekostar Pak, koji već 15 godina doprinosi unapređenju sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Srbiji.

Emergency EXIT & 25 Year EXIT Legacy čaše

Ove godine na EXIT festivalu posetioci će moći da svoja osveženja piju iz besplatne brendirane višekratne čaše koje će biti dostupne ekskluzivno prvog dana, 10. jula, uz Emergency Exit performans na Tesla Universe bini. Svaki posetilac koji preuzme ovu čašu, nakon što popije piće, može da izabere da je zadrži kao jedinstvenu Emergency EXIT uspomenu ili da je vrati Solagro mobilnim timovima sa rančevima, a pet sakupljenih čaša (kao i limenki i plastičnih flaša) u zamenu donosi jedno besplatno piće Heineken ili Coca-Colu. Ova inicijativa sprovodi se uz podršku Evropske unije (EU), u okviru projekta „EU za Zelenu agendu u Srbiji“.

Emergency EXIT je multidisciplinarni performans koji obuhvata muziku, pozorište i multimediju, istražujući teme povezanosti čoveka i prirode, suživota i transformacije, nastao je kao deo istoimenog projekta je i poziv je svima – posetiocima, izvođačima, radnicima na festivalu, sponzorima, volonterima da se priključe potpisivanju Manifesta za spas planete, koji će se razvijati tokom trajanja projekta, koji je podržan od strane Evropske unije, kroz program Kreativna Evropa.

Eko modna revija WASTELAND: From Waste to Wonder

Eko modna revija Rajmonde Zajmi upotpuniće program otvaranja ovogodišnjeg Exita, u četvrtak 10. jula. Rajmonda je renomirana eko-edukatorka i umetnica iz Albanije, koja koristi recikliranu modu kao sredstvo za prenošenje ekoloških poruka još od 2013. godine. Njeno delo počiva na uverenju da su umetnost i održivost neraskidivo povezani. Ovom prilikom predstaviće seriju nosivih umetničkih dela napravljenih od otpada – plastičnih čaša, kapsula za kafu, banera, slamčica, pa čak i ambalaže od Kinder jaja – od kojih svaki nosi poruku o prekomernoj potrošnji, zagađenju i mogućnosti transformacije. Ova modna revija vodiće posetioce festivala na vizuelno i emotivno putovanje kroz posledice otpada po životnu sredinu i kreativnu moć ponovne upotrebe. Ova modna revija deo je evropskog projekta Remedies, u kom učestvuju EXIT Fondacija i EXIT festival.

Zero waste kozmetika u EXIT kampu

Kako bi se unapredila održivost i doprinelo konceptu nulte stope otpada odnosno zero waste, na ovogodišnjem EXIT festivalu u kampu, kao i protekle godine, posetioci će moći da koriste održive proizvode za negu kose i tela, koje obezbeđuje partnerska organizacija 123zero, a u sklopu evropskog projekta INSPIRE. Od 10. do 13. jula, tim 123zero obezbediće prostor za distribuciju u kampu, gde će kamperi moći da preuzmu proizvode i daju svoje mišljenje o šamponima i kupkama koji su pakovani u biorazgradive ambalaže. Prošle godine podeljeno je 2.500 proizvoda, a posetioci kampa bili su oduševljeni činjenicom da na licu mesta mogu da nauče i vide kako funkcioniše zero waste princip, te zašto su važni pojmovi održivosti i zaštite životne sredine.

