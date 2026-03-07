Grenel pozdravio raspuštanje Skupštine Kosova, nada se Tačijevom povratku u politiku

Izaslanik predsednika SAD za specijalne misije Ričard Grenel (Richard Grenell) pozdravio je danas raspuštanje Skupštine Kosova i izrazio nadu da bi bivši vođa Oslobodilačke vojske Kosova (OVK) Hašim Tači, kome se sudi za ratne zločine u Hagu, mogao postati novi premijer Kosova.

„Odlične vesti. Bog nas sve priprema za povratak Hašima Tačija! Tačija za premijera“, objavio je Grenel na društvenoj mreži Iks, uz vest da je predsednica Kosova Vjosa Osmani raspustila parlament i najavila nove vanredne izbore.

Osmani je rekla da su Kosovo u ovu situaciju doveli „neodgovorni ljudi sa opasnim namerama“. To se tumači kao napad na njenog bivšeg saveznika, premijera Aljbina Kurtija, koji joj je „zabio nož u leđa“. Očekuje se da će Osmani na narednim izborima izaći na megdan Kurtijevom pokretu Samoopredeljenje, bilo pridruživanjem Demokratskom savezu Kosova, bilo formiranjem nove inicijative, navodi se u vesti koju je uz objavu na Iksu podelio Grenel.

Tači je u pritvoru u Hagu od 2020 gde mu se, sa drugim bivšim liderima OVK, pred Specijalizovanim većem , sudi za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti.

Tužilaštvo je tražilo da svi optuženi budu proglašeni krivima i osuđeni na po 45 godina zatvora, dok je odbrana tražile njihovo puštanje na slobodu.

Sudije imaju do tri meseca da donesu odluku ili traže produženje tog roka.

Grenel je 2019, u prvom mandatu predsednika SAD Donalda Trampa bio specijalni izaslanik za pregovore Kosova i Srbije. Kosovo i Srbija su 2020. u Beloj kući potpisali sporazum o normalizaciji ekonomskih odnosa – poznat kao Vašingtonski sporazum – koji nikada nije u potpunosti sproveden.

(Beta)

