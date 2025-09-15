Grlić Radman: Uprkos antihrvatskoj retorici, u Hrvatskoj nikad više gostiju iz Srbije

Ministar spoljnih i evropskih poslova Hrvatske Gordan Grlić Radman je danas izjavio da, uprkos antihrvatskoj retorici, „nikad nije bilo više gostiju iz Srbije u Hrvatskoj“.

„Uprkos ovoj antihrvatskoj retorici mi nikada nismo imali više gostiju iz Republike Srbije kao ove godine, 12 odsto više od svih ranijih godina“, rekao je Grlić Radman u Saboru, prenela je televizija N1 Hrvatska.

Na pitanje poslanice vladajuće Hrvatske demokratske zajednice Jasne Vojnić (HDZ) o saradnji s Ministarstvom spoljnih poslova Srbije i projektima za hrvatsku nacionalnu manjinu u Vojvodini, Grlić Radman je odgovorio da su odnosi dobri.

„Postoje otvoreni kanali komunikacije, a oni zahtevaju upornost i strpljenje. Ključ je stalna komunikacija. Međutim, to nije dovoljno. Očekujemo rešavanje važnih problema, pitanja koja opterećuju odnos dve države“, naglasio je Grlić Radman.

Ministar je ocenio da je Hrvatska „paradigma, primer u evropskom kontekstu kada je u pitanju položaj manjina, ne samo srpske“.

„Želimo da recipročno vidimo taj tretman u Republici Srbiji“, dodao je Grlić Radman.

(Beta)

