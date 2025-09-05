Grupa NVO kritikuje talas otpuštanja prosvetnih radnika zbog iskazivanja političkog stava

Grupa nevladinih organizacija kritikovala je danas, kako su naveli u saopštenju, talas otpuštanja prosvetnih radnika zbog iskazivanja stava o studentskim i građanskim protestima i ocenila da je potrebno jače zaštititi radna i socijalna prava zaposlenih u Srbiji.

Te organizacije su ocenile da takva praksa nije samo radno-pravni problem već može predstavljati i krivično delo povrede ravnopravnosti, ako ugovori zaista nisu produženi zbog različitih ubeđenja zaposlenog.

„Imajući u vidu da postoji indicija da ugovori nisu produženi, ne zato što više nema potrebe za kadrovima istog profila, već zbog ličnog stava zaposlenog, moguće je pokrenuti tužbu za diskriminaciju, ako je razlog politička pripadnost, sindikalni rad ili lični stav, podneti prijavu Inspektoratu za rad i prosvetnoj inspekciji ili pritužbu Povereniku za zaštitu ravnopravnosti“, dodaje se u saopštenju.

Saopštenje su zajednički objavili Centar za politike emancipacije, A11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava, Centar za dostojanstven rad i Roza – Udruženje za radna prava žena.

(Beta)

