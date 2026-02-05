Grupa opozicionih stranaka traži ocenu ustavnosti Mrdićevih zakona, štiti se Vučić od gonjenja

Grupa opozicionih stranaka je danas podnela predlog Ustavnom sudu da oceni ustavnost pravosudnih zakona poznatih kao "Mrdićevi, čiji je cilj da sudove i tužilštvo stavi pod "kontrolu" predsednika države Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke (SNS).

Kažu da nisu optimisti u pogledu postupanja tog suda, ali poručuju da se osećaju obavezni da iskoriste sva raspoloživa zakonska sredstava da se bore za pravnu državu.

Potpredsednik Narodnog pokreta Srbije Miloš Pavlović je novinarima ispred zgrade Ustavnog suda rekao da „sve ove izmene pravosudnih zakona onemogućavaju deo nezavisnog pravosuđa da goni počinioce krivični dela iz vrha vlasti, naročito kada su u pitanju afere ‘Generalštab’ i ‘Nadstrešnica’. Isto tako to je i politički pritisak na celokupno pravosuđe“.

Ocenio je da je „njihov osnovi cilj je da se Vučić zaštiti u aferi ‘Generalštab’ „, podsetivši da je vlast kazala da je pravosuđe uradilo „remek-delo kada je uhapšen klan Veljka Belivuka ali je pokrenulo kampanju protiv Tužilaštva za organizovani kriminal čim su otvoreni postupci protiv ministara“.

Kopredsednica Zeleno-levog fronta Biljana Đorđević je rekla da je svima jasno zašto su donete izmene pravosudnih zakona koje je njena stranka nazvala „šatorske“, „neustavne i formalno i sadržinski“.

„Mi smo u predlogu tražili izuzeće predsednika Ustavnog suda Vladana Petrova u odlučivanju, ali i kod svih budućih inicijativa koje bi neko mogao da uputi tom sudu u vezi sa ovim pravosudnim zakonima“, rekla je Đorđević.

Objasnila je da je Petrov danima govorio o tim zakonima i kritikovao poslanika vlasti Uglješu Mrdića što nije konsultovao najvažnija sudska i tužilačka tela, ali je posle rekao da ne vidi nikakve dobre argumente zašto su zakoni sadržinski neustavni.

Poslanik Pokreta slobodnh građana Vladimir Pajić je ocenio da se donošenje ovih zakona može nazvati „državnim udarom s ciljem da se sud zaključa da ne bi moglo da se sudi članovima vladajuće stranke“.

„Nema važnije stvari nego da se borimo protiv tih zakona da ne bismo bili zarobljenici režima Vučića“, rekao je Pajić.

On je kao „licemernu“ ocenio izjavu Vučića da je vlast spremna da zakone preispita sa telima EU.

Uz te tri stranke, predlog za ocenu ustavnosti „Mrdićevih“ zakona zajedno je podnela i stranka Novo lice Srbije.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com