Grupi Epstinovih žrtava ponuđeno 35 miliona dolara da povuku tužbu

Advokati zaduženi za upravljanje zaostavštinom pokojnog finansijera i masovnog seksualnog zlostavljača Džefrija Epstina (1953-2019) su ponudili da plate do 35 miliona dolara da bi se povukla jedna grupna tužba protiv dvojice Epstinovih savetnika.

Savetnici su optuženi da su pomagali Epstinu u trgovini seksualnim uslugama mladih žena i tinejdžerki.

Pravna firma Bojs Šiler Fleksner (Boies Schiller Flexner) koja predstavlja Epstinove žrtve, objavila je da je u četvrtak na sudu u Njujorku ponudila taj dogovor, prenosi britanski Gardijan.

Ako sudija odobri dogovor, povući će se tužba podneta 2024. godine protiv bivšeg ličnog Epstinovog advokata Darena Indajka i njegovog bivšeg računovođe Ričarda Kana, zaduženih za upravljanje zaostavštinom Epstina.

U tužbi iz 2024. godine advokati firme Bojs Šilre Fleksner rekli su da su Indajk i Kan pomogli Epstinu da stvori složenu mrežu korporacija i računa u bankama čime je sakrio zlostavljanje žena i plaćao nekim svojim žrtvama i onima koji su ih regrutovali. Dvojica advokata su bila „bogato nagrađena“ za taj rad.

Epstinova smrt pod sumnjivim okolnostima u zatvoru u Njujorku u avgustu 2019. godine je proglašena za samoubistvo.

Iz Epstinove zaostavštine je ranije osnovan fond za restituciju iz kojeg je isplaćen 121 milion dolara žrtvama, a 49 miliona dolara po naknadnim dogovorima s njima.

Dvojica tuženih Epstinovih saradnika nisu ništa priznala, niti prihvatila da je bilo neprikladnog ponašanja.

Advokatska firma Bojs prethodno je pomogla da se postigne dogovor od 365 miliona dolara sa bankama JP Morgan Čejs i Dojče Bank koja ih je optužila da nije primetila jasna upozorenja o poslovima i ponašanju Epstina, njihovog nekadašnjeg unosnog klijenta.

(Beta)

