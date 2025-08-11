GSP: Iskliznuće tramvaja iz šina uobičajeno tokom testiranja, slične situacije mogu da se ponove

Gradsko saobraćajno preduzeće „Beograd“ je saopštilo danas da je iskliznuće tramvaja iz šina „uobičajeno tokom testiranja“ koje sprovodi proizvođač.

Iz preduzeća su za Radio-televiziju Srbije kazali da je treći, novi tramvaj uvezen iz Turske koji je u petak, 8. avgusta iskočio iz šina i na nekoliko sati blokirao saobraćaj na Autokomandi, „više puta prošao istom trasom bez problema“, a da je zadnjim delom iskliznuo iz šina kada je krenuo u garažu.

Upozorili su građane da će u narednom periodu u Beograd stizati još novih tramvaja i da ovakve i slične situacije mogu da se ponove.

(Beta)

