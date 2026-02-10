Gubitak vida nije hendikep za Milicu, snimila podkast, glumi, studira i putuje

Gubitak vida za studentkinju četvrte godine Filozofskog fakulteta u Nišu Milicu Janković nije hendikep jer uprkos tome ona uči, glumi, piše pesme, radi na međunarodnim i domaćim projektima u nevladinom sektoru i putuje.

Ona je već poznata kao autor stendap komedije „Humorom kroz predrasude“ a za agenciju Beta kaže da je autorka i podkasta pod nazivom „Šta mi dune“.

Prva od 10 epizoda tog podkasta objavljena je minulog vikenda, a u narednih pet meseci biće emitovano i preostalih devet epizoda.

Sagovornik u prvoj epizodi njenog podkasta bio je poznati niški pisac Bransilav Janković, dok će joj u drugoj epizodi gost biti Stefan Stefanović, pravnik i igrač Golbal kluba „Nais“.

„Moja ideja je da uradim dobre, pozitivne priče sa lokala koje mogu da motivišu i druge ljude da i sami počnu da rade nešto ukoliko imaju neke ideje i ambicije, a nisu ih realizovali“, rekla je Janković.

Prema njenim rečima, cilj joj je da ljudima prenese iskustvo onih koji rade neke korisne stvari i da se iz njihovog iskustva izvuku pouke.

„Opredelila sam se mi u jednoj epizodi bude sagovornik neko ko radi neki standardni posao koji doprinosi društvu, a da mi u sledećoj epizodi bude neko ko se pored nekih svojih redovnih poslova bavi još nečim čime doprinosi društvu“, naglasila je Janković.

Ona je kazala da jedna epizoda traje oko jednog sata.

„Prvih 10 epizoda uradila sam u okviru projekta ‘Zajedno za akivno građansko društvo’, a imam u planu da radim i nastavak podkasta tako što ću snimiti po deset epizoda sa sagovornicima iz Beograda i Novog Sada“, izjavila je Janković.

Prema njenim rečima, „Šta mi dune“ je možda čudan naziv za podkast, ali je ona imala od 2016. godine do 2019. godine blog koji se tako zvao.

Ona je kazala da je uporedo sa snimanjem epizoda podkasta učestvovala u dva velika međunarodna projekta koji se odnose na inkluziju i mobilnost.

Dodala je i da i dalje ima svoju predstavu u Akademskom studentskom pozorištu.

„Druga sezona je kako tamo nastupam i to mi se mnogo dopada. Ljudi sa kojima radim su zaista super. To je nešto što me oduševljava i što radim za svoju dušu“, istakla je Janković.

Stendap komediju „Humorom kroz predrasude“ napisala je na osnovu svojih iskustava kao osobe koja se kreće uz pomoć belog štapa.

„Na Fejsbuku sam godinama pisala neka svoja iskustva, recimo kada negde krenem pa se nešto desi. Kada se čovek kreće sa štapom takvih situacija je nenormalno mnogo. Onda mi je palo na pamet da napravim od toga nešto malo veće i napisala sam predstavu“, izjavila je Janković.

Ona je kazala da je studije socijalne politike i socijalnog rada Filozofskog fakulteta u Nišu upisala nešto kasnije nego što se inače upisuje fakultet, ali je shvatila da joj je potrebna diploma da bi pronašla stalni posao.

„Ja sam rođena i odrasla u Beogradu, ali sam želela da se osamostalim. Beograd i Novi Sad su mi bili preskupi za samostalni život. U Niš sam se preselila 2021. godine i mislim da je Niš odlično mesto za život. Sve vam je u centru, na desetak minuta hoda, ne morate da obavezno koristite autobus kao u Beogradu“, objasnila je Janković.

Dodala je da su problemi sa vidom koje je imala od samog rođenja i potpuni gubitak vida sa 18 godina posledica rubeola koje je njena majka preležala u ranoj trudnoći.

Posledica preležanih boginja njene majke je i teška srčana mana sa kojom je rođena i zbog koje je imala dve visoko rizične operacije, od kojih je jedna urađena u Londonu, dok joj je drugu uradio pre dve i po godine lekar iz inostranstva na Institutu za kardivaskularne bolesti Dedinje u Beogradu.

(Beta)

