Gujon: Ne očekujem ozbiljne pregovore Beograda i Prištine, antisrpska propaganda i dalje prisutna

Direktor Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju Arno Gujon rekao je da ne očekuje da će doći do ozbiljnih pregovora Beograda i Prištine, jer druga strana „ide na sve ili ništa, i dobija faktičku podšku mnogih na Zapadu za takvo ponašanje“.

„Mi smo u obavezi da pregovaramo sa njima zbog našeg evropskog puta, ali bez realnih mogućnosti da utičemo na tok dijaloga. Dok se na Zapadu ne bude promenio taj odnos prema separatistima u Prištini, pregovori se neće pomeriti sa mrtve tačke“, rekao je Gujon, u intervjuu za današnji list Politika.

„Da su takve prmene moguće govori nam nedava odluka SAD da prekinu strateški dijalog sa privremenim institucijama u Prištini, što predstavlja ozbiljna politički uticaj za Aljbina Kurtija“, rekao je on.

„Na nama je da nastavimo da pomažemo narodu u enklavama i na severu pokrajine, da se borimo diplomatski i politički za bolje razumevanje srpskih stavova u svetu, i da nikada ne odustajemo od kosovskog zaveta koji čuva Srbe vekovima unazad“, ukazao je Gujon.

Na pitanje o radu kancelarije koju vodi, naveo je da je njen cilj da proviše Srbiju i spski narod u inostranstvu i istakao: „Taj zadatak je izuzetno zahtevan, jer je nažalost antisrpska propaganda i dalje prisutna, a protiv nje moramo da se borimo ne samo istinom već i kreativnošću“.

„Ne kažem da smo time uspeli da operemo blato koje su Si-En-En i slične medijske kuće sipale na Srbiju decenijama unazad, ali smo i te kako privukli nama nove i vredne prijatelje Srbije. Nastavićemo“, rekao je Gujon.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com