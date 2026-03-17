Gujon: Pogrom nad Srbima na Kosovu zločin protiv hrišćanstva i evropske civilizacije

Direktor Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju Arno Gujon izjavio je danas da je martovski pogrom nad Srbima na Kosovu ujedno i zločin protiv hrišćanstva i evropske civilizacije.

„Takvo užasno nasilje, etnički i verski motivisano, nismo imali u Evropi od kraja Drugog svetskog rata. U samo nekoliko dana uništeno je više od hiljadu srpskih domova, srušeno i oskrnavljeno 35 pravoslavnih crkava i manastira, dok su hiljade ljudi proterane sa svojih ognjišta u roku od samo nekoliko sati“, naveo je Gujon u saopštenju.

Dodao je da je zbog toga osnovao humanitarnu organizaciju „Solidarnost za Kosovo“. „Od tada, moj život je neraskidivo vezan za Srbe i Srbiju“, poručio je Gujon.

Istakao je da „Solidarnost za Kosovo“ više od dve decenije pomaže srpsku zajednicu na Kosovu kroz brojne projekte i istovremeno radi na širenju istine o njihovom položaju u inostranstvu, naročito u Francuskoj.

„Danas, u svojstvu direktora Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju, nastavljam tu misiju kroz institucionalni rad, nastojeći da na stranim jezicima informišem međunarodnu javnost o dešavanjima na Kosovu i Metohiji“, naveo je Gujon.

