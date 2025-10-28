Gujon ugostio mlade lidere iz Francuske: Cilj je da upoznaju Srbiju i da šire istinu o njoj

Direktor Kancelarije Vlade Srbije za javnu i kulturnu diplomatiju Arno Gujon ugostio je u Beogradu mlade lidere iz Francuske, navodeći da je cilj njihove posete da upoznaju Srbiju kakva jeste i da po povratku u domovinu šire istinu o njoj.

Gujon je rekao da je Kancelarija koju vodi podržala interesovanje mladih lidera iz Francuske da posete Srbiju, „jer je važno da stvore sliku o njoj iz ličnog iskustva, a ne da je upoznaju kroz prizmu često pristrasnih mejnstrim medija, kojima su najčešće izloženi“.

Mladi lideri, koji se usavršavaju na Institutu za političku obuku u Parizu, u Srbiji će boraviti pet dana. Oni su akademska zvanja stekli na uglednim francuskim univerzitetima i u bliskoj budućnosti će zauzimati značajne pozicije u medijima, političkim partijama, udruženjima i institucijama širom Evrope, saopštila je Kancelarija koju vodi Gujon.

U Srbiji će razgovarati sa državnim zvaničnicima i predstavnicima civilnog sektora, a posetiće i Kosovo i kulturne i sportske događaje.

Mladi Francuzi su Gujona pitali o situaciji na Kosovu, poziciji Srbije u aktuelnim geopolitičkim izazovima i drugim temama, što im je omogućilo da steknu dublji uvid u kompleksnost regiona i uloge Srbije na globalnoj sceni, navodi Kancelarija.

Kancelarija za javnu i kulturnu diplomatiju tim projektom, kako navodi, nastavlja podršku organizacijama koje dovode mlade, uspešne strance u Srbiju. Sličnim povodom Gujon je nedavno ugostio 50 postdiplomaca sa američkog univerziteta Harvard.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com