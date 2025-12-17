Sudeći po nizu izjava, Japan ostaje dvosmislen i namerno je ostavio nerešena ključna pitanja o statusu Tajvana u pokušaju da obmane javnost i odbaci odgovornost, rekao je sinoć portparol kineskog Ministarstva spoljnih poslova Guo Điakun, prenosi Kineska medijska grupa (CMG).

„Kina se čvrsto protivi takvim praksama“, dodao je on.

Upitan o izjavi japanskog ministra spoljnih poslova Tošimicua Motegija u vezi sa pitanjem Tajvana tokom sednice u Domu odbornika, Guo je rekao da japanska strana nije ponovila važnu klauzulu zajedničke kinesko-japanske izjave u kojoj se navodi da „Vlada Japana priznaje Vladu Narodne Republike Kine kao jedinu legalnu vladu Kine“ i da je „Tajvan neotuđivi deo teritorije Narodne Republike Kine“.

Dalje je napomenuo da je japanska strana, pozivajući se na Kairsku deklaraciju, pomenula samo „Mandžuriju, Formozu i Peskadore“ i namerno izbegla važnu informaciju da su to „teritorije koje je Japan ukrao od Kineza“.

„Japanska strana je takođe suprotstavila Zajedničku kinesko-japansku izjavu i takozvani Sporazum iz San Franciska, kršeći preuzete obaveze i principe međunarodnog prava, pokušavajući da ponovo opiše zabludu da je status Tajvana neodređen i mešajući se u unutrašnje poslove Kine”, rekao je Guo.

On je naveo i komentare više japanskih visokih zvaničnika i izjave u relevantnim dokumentima kao istorijske činjenice koje govore o stavu Japana po pitanju Tajvana.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com