Gutereš: Akcija SAD u Venecueli postavlja opasan presedan

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija (UN) Antonio Gutereš duboko je uznemiren zbog američke vojne akcije u Venecueli koja postavlja „opasan presedan“, saopštio je u subotu njegov portparol uoči verovatnog sastanka Saveta bezbednosti UN.Po rečima diplomata, sastanak Saveta bezbednosti UN zatražile su Venecuela i Kolumbija, uz podršku Rusije i Kine, nakon što su SAD napale Venecuelu i zbacile, zarobile i odvele njenog dugogodišnjeg autokratskog predsednika Nikolasa Madura, preneo je Rojter navodeći da sastanak još nije zakazan.

„Ovi događaji predstavljaju opasan presedan“, naveo je u saopštenju portparol Gutereša, Stefan Dižarik. „Generalni sekretar nastavlja da naglašava značaj potpunog poštovanja – od strane svih – međunarodnog prava, uključujući Povelju Ujedinjenih nacija. Duboko je zabrinut zbog toga što pravila međunarodnog prava nisu poštovana“, dodao je.

Savet bezbednosti UN sastajao se već dva puta, u oktobru i decembru, povodom eskalacije tenzija između SAD i Venecuele.

„Smrtonosni i podmukli američki vojni napad sprovodi se protiv zemlje koja je u miru“, napisao je u subotu Savetu bezbednosti ambasador Venecuele pri UN Samuel Monkada, upozorivši da to „ima ozbiljne posledice po regionalni i međunarodni mir i bezbednost“.

On je rekao da su SAD prekršile osnivačku Povelju UN u kojoj se navodi da će se „sve članice uzdržavati u svojim međunarodnim odnosima od pretnje silom ili upotrebe sile protiv teritorijalnog integriteta ili političke nezavisnosti bilo koje države“.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com