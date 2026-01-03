Gutereš: Akcija SAD u Venecueli postavlja opasan presedan

„Ovi događaji predstavljaju opasan presedan“, naveo je u saopštenju portparol Gutereša, Stefan Dižarik. „Generalni sekretar nastavlja da naglašava značaj potpunog poštovanja – od strane svih – međunarodnog prava, uključujući Povelju Ujedinjenih nacija. Duboko je zabrinut zbog toga što pravila međunarodnog prava nisu poštovana“, dodao je.
Savet bezbednosti UN sastajao se već dva puta, u oktobru i decembru, povodom eskalacije tenzija između SAD i Venecuele.
„Smrtonosni i podmukli američki vojni napad sprovodi se protiv zemlje koja je u miru“, napisao je u subotu Savetu bezbednosti ambasador Venecuele pri UN Samuel Monkada, upozorivši da to „ima ozbiljne posledice po regionalni i međunarodni mir i bezbednost“.
On je rekao da su SAD prekršile osnivačku Povelju UN u kojoj se navodi da će se „sve članice uzdržavati u svojim međunarodnim odnosima od pretnje silom ili upotrebe sile protiv teritorijalnog integriteta ili političke nezavisnosti bilo koje države“.
(Beta)
