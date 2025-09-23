Gutereš: Smanjenje međunarodne pomoći stvara haos, za mnoge je to smrtna kazna

Smanjenje međunarodne humanitarne pomoći „stvara haos“, a za mnoge je to smrtna kazna, izjavio je danas generalni sekretar UN Antonio Gutereš (Guterres) na zasedanju Generalne skupštine UN u Njujorku.

„Smanjenje razvojne pomoći stvara haos. Za veliki broj ljudi, ono predstavlja smrtnu kaznu. Za mnoge druge, ukradenu budućnost“, rekao je Gutereš, ne pominjući SAD, čiji će predsednik Donald Tramp (Trump), koji je masovno smanjio američku stranu pomoć, govoriti ksnije danas na zasedanju Generalne skupštine UN.

„Ovo je paradoks našeg vremena: imamo rešenja, ali iscrpljujemo gorivo koje bi nam omogućilo da krenemo napred. Imamo mnogo toga da uradimo, ali naš kapacitet da obavimo ovaj posao je smanjen“, rekao je Gutereš.

„Ušli smo u eru bezobzirnih poremećaja i nemilosrdne ljudske patnje. Pogledajte oko sebe. Principi Ujedinjenih nacija koje ste osnovali su pod opsadom… Stubovi mira i napretka se ruše pod teretom nekažnjivosti, nejednakosti i ravnodušnosti. Suverene nacije su napadnute. Glad je oružje. Istina je ućutkana. Dim se diže iz bombardovanih gradova. Raste bes iz razbijenih društava“, dodao je on.

„Mir je naša prva obaveza. Ali danas, ratovi besne varvarstvom koje smo se zakleli da više nikada nećemo dozvoliti“, nastavio je Gutereš.

„Širom sveta vidimo zemlje koje se ponašaju kao da se pravila na njih ne odnose. Vidimo da se ljudi tretiraju kao nisu ljudska bića. I moramo to osuditi. Nekažnjivost je majka haosa i dovela je do najstrašnijih sukoba našeg vremena“, rekao je Gutereš.

Generalni sekretar je naveo Sudan, gde su civili „masakrirani, izgladnjivani, ućutkivani“, i Pojas Gaze, koja je upravo ušla u „treću monstruoznu godinu“, i to je „rezultat odluka koje prkose osnovnoj čovečnosti“.

„Nekažnjivost preovladava. Anarhija se širi. To stvara nered, ubrzava teror i rizikuje potpuni nuklearni sukob. Kada prestane odgovornost, groblja se pune“, upozorio je Gutereš.

(Beta)

