Gutereš upozorava na mogući finansijski kolaps UN

Generalni sekretar UN Antonio Gutereš upozorio je danas da Ujedinjenim nacijama preti „neposredni finansijski kolaps“, zbog dugova i budžetskog pravila da UN mora da vrati nepotrošena sredstva, javlja Rojters.

„Kriza se produbljuje, ugroženo je sprovođenje programa i postoji rizik od finansijskog kolapsa. I situacija će se dodatno pogoršati u bliskoj budućnosti“, napisao je generalni sekretar UN Gutereš u pismu ambasadorima od 28. januara, u koje je Rojters imao uvid.

Finansijska kriza preti međunarodnoj organizaciji, koju čine 193 zemlje članice iz celog sveta, jer su SAD, najveći pojedinačni priložnik, smanjile dobrovoljno finansiranje agencija UN.

SAD su odbile da izvrše i obavezne uplate u redovni budžet UN, kao i u mirovni budžet organizacije.

Gutereš je u pismu naveo da su „odluke da se ne poštuju procenjeni doprinosi koji finansiraju značajan deo odobrenog redovnog budžeta sada zvanično objavljene“, bez preciziranja na koju članicu UN misli.

„Ili sve države članice poštuju svoje obaveze da plate u celosti i na vreme, ili države članice moraju fundamentalno da revidiraju naša finansijska pravila kako bi sprečile neposredni finansijski kolaps“, napisao je Gutereš.

On je naveo da bi UN mogle da ostanu bez sredstava do jula.

SAD su 23. januara završile proces povlačenja iz Svetske zdravstvene organizacije (SZO), specijalizovane agencije UN, godinu dana od kada je američki predsednik Donald Tramp objavio da prekida članstvo, koje je trajalo 78 godina, javila je agencija Asošiejted pres (AP).

AP navodi da su u trenutku izlaska SAD dugovale SZO više od 130 miliona dolara (oko 110 miliona evra), prema proceni same organizacije.

(Beta)

