Guverner Ilinoisa protiv Trampove vojne invazije Čikaga

Demokratski guverner američke savezne države Ilinois, u kojoj je Čikago, danas je kritikovao predsednika SAD Donald Tramp (Trump) jer namerava da rasporedi federalne policijske i vojne snage u tom gradu, navodno da bi se obračunao sa kriminalom.

Posle Los Anđelesa u junu i Vašingtona od sredine avgusta, Trampova administracija je najavila slanje federalnih policijskih i vojnih snaga, poput rezerve Nacionalne garde, u druge gradove koje predvode opozicione Demokrate – Čikago, Njujork, Baltimor i Boston.

Pozivajući se na kriminal u Čikagu, Tramp je napao „mekog i užasnog guvernera Ilinoisa“ jer „kaže da mu ne treba pomoć da zaustavi kriminal. On je lud! Bolje bi mu bilo da ovo vrati na pravi put, i to brzo, ili ćemo doći!“, napisao Tramp u subotu uveče na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Guverner Ilinoisa Džej-Bi Pricker (JB Pritzker), jedan od istaknutih protivnika republikanskog predsednika, rekao je da bi to bila vojna „invazija“ na taj veliki grad, a za milijardera Trampa koga je ranije nazvao „diktatorom“, rekao je da želi da bi da „preuzme kontrolu“ nad izborima za deo poslanika Kongresa SAD u novembru 2026. godine ili čak da spreči te izbore.

Pricker koji, kao i guverneri ostalih 49 američkih država, ima ovlašćenja nad Nacionalnom gardom stacioniranom u svojoj državi, rekao je da ga u vezi s Trampovim planom „nije pozvao niko u vladi, ni predsednik, niti bilo ko pod njegovom vlašću, niti je pozvao bilo koga u administraciji Ilinoisa i grada Čikaga“.

„Dakle, jasno je da tajno planiraju invaziju američkih snaga“, rekao je Pricker i dodao da će se obratiti pravosuđu u slučaju raspoređivanja vojske.

Njegov kolega demokrata, gradonačelnik Čikaga Brendon Džonson (Brandon Johnson) potpisao je izvršnu naredbu o ograničavanju ovlašćenja saveznih organa za sprovođenje zakona ako bi trupe bile poslate u njegov grad.

„Primorani smo da preduzmemo drakonske mere da bismo zaštitili naš narod od širenja savezne vlasti“, rekao je gradonačelnik Čikaga.

Pricker, kao i njegov kolega Ves Mur (Wes Moore), koji vodi Merilend, gde se nalazi Baltimor, takođe je na meti Donalda Trampa. Njih dvojica već nedelju dana optužuju tog konzervativnog republikanca za „proizvodnju krize“ da bi opravdao slanje federalnih snaga u države gde su na vlasti opozicione Demokrate.

Guverner Ilinoisa je danas rekao da Tramp ima „druge ciljeve, želi da spreči izbore 2026. godine, ili čak, iskreno rečeno, da preuzme kontrolu nad njima“.

„On (Tramp) bi mogao da kaže da navodno da postoje problemi sa izborima, a zatim bi poslao trupe na teren da preuzmu kontrolu“, dodao je Pricker.

(Beta)

