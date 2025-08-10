Hadžiju: Sudija Laban osumnjičen da je saradnik BIA, ima bliske odnose sa Radoičićem

Vršiteljka dužnosti ministarke pravde Kosova Aljbuljena Hadžiu izjavila je danas da se sudija tamošnjeg Ustavnog suda Radomir Laban „sumnjiči da je saradnik Bezbednosno informativne agencije Srbije (BIA)“ i da ima bliske odnose sa „glavnim teroristom Milanom Radoičićem“.

Hadžiju je na konferenciji za medije rekla da Laban „predstavlja pretnju ustavnom poretku Kosova“.

„Srbija nikada nije odustala od pokušaja da destabilizuje Kosovo i spreči njegov razvoj… U poslednje vreme postignut je veliki uspeh naših bezbednosnih i obaveštajnih institucija u dokumentovanju aktivnosti špijunaže i sabotaže Srbije na Kosovu. Jedan je završen presudom jer je sam priznao krivicu. Srbija je istorijski koristila, a koristi i danas, agenturu s ciljem da proširi svoj uticaj u svakoj susednoj zemlji, a posebno na Kosovu. Među tim primerima je i onaj Radomira Labana“, rekla je ona na tokom konferenciji.

Prema njenim rečima, Laban je bio uhapšen kao obaveštajni službenik u Carini Srbije 2006. godine i osuđen na šest godina zatvora.

„Veruje se da je ovaj slučaj trenutak kada ga je BIA kompromitovala i organizovala njegovo premeštanje na Kosovo. Kako je oslobođen ostaje enigma, ali Srbija i dalje ima aktivan nalog za njegovo hapšenje. Enigma ostaje i njegovo imenovanje, kao i ostanak na funkciji sudije“, rekla je ona.

Navela je kako Laban ima „veoma bliske odnose sa glavnim teroristom iz slučaja u Banjskoj“, odnosno Milanom Radoičićem, kao i da je „zahvaljujući tim vezama stekao nepokretnosti i omogućio zaposlenje članovima porodice“.

Hadžiju tvrdi i da sudija Laban i dalje prima finansijska sredstva iz Srbije.

Kritikujući lanac institucija zbog nepostupanja u slučaju Labana, posebno nakon konferencije predsednice Vjose Osmani, Hadžiju je pozvala Tužilaštvo da pokrene istragu, „ili ako je već pokrenuta da o tome obavesti javnost“.

Takođe je pozvala Ustavni sud da pokrene proceduru za razrešenje Labana.

Prema zakonu, za pokretanje postupka za razrešenje sudije Ustavnog suda treba da glasaju najmanje dve treći ukupnog broja sudija.

Ustavni sud Kosova pre nekoliko dana je saopštio da Laban obavlja funkciju sudije „nakon što je prošao sve ustavne i zakonske procedure, (nakon što je) predložen od strane Skupštine Kosova i dekretiran od predsednika“.

(Beta)

