Hakerski napad na specijalizovani evropski servis Bete

Dnevni evropski servis DES (dnevnievropskiservis.rs) novinske agencije Beta privremeno je nedostupan zbog hakerskog napada koji se dogodio danas.

Reč je o takozvanom „ransomware“ napadu koji zaključava računare ili šifruje fajlove, a potom traži otkupninu za njihovo otključavanje (dešfrovanje).

Od Bete je tražen otkup u kripto valuti.

Beta će produkciju Dnevnog evropskog servisa nastaviti kroz portal agencije (www.beta.rs) i ostale kanale komunikacije koji su zaštićeni i nesmetano rade. Takođe će se nastaviti i sa emitovanjem dnevnog biltena DES-a koji se distribuira na više od 1.000 adresa.

Redakcija će ovaj napad prijaviti Odeljenju za visokotehnološki kriminal Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije i novinarskim udruženjima.

Dnevni evropski servis je specijalizovan za oblasti evropskih politika i procese evrointegracija Srbije, teme koje su u fokusu javnog mnjenja.

