Halačeva: Oko 20 odsto IT stručnjaka u Srbiji su žene

Zamenica šefa Evropske unije (EU) u Srbiji Plamena Halačeva kazala je danas da je svaki peti IT stručnjak u Srbiji žena i da je taj procenat veći u odnosu na evropski prosek.

Ona je na konferenciji „Devojčice u informaciono-komunikacionoj tehnologiji – liderke digitalnog doba“ u Evropskoj kući u Beogradu kazala da mlade devojke često ne dobijaju adekvatnu podršku kada izraze želju da se bave digitalnim tehnologijama.

„Devojčice treba podržati i ohrabriti. One ne treba da budu samo korisnice informaciono-komunikacionih tehnologija već i kreatorke i liderke“, rekla je Halačeva.

Po njenim rečima, devojke treba bez straha i ograničenja da zakorače u digitalni svet i učestvuju u digitalnoj transformaciji te dodala da je važan da imaju dobre mentore na tom putu.

Državna sekretarka u Ministarstvu nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Marija Gnjatović kazala je da država nastoji da nauka svima bude dostupna i da je u planu osnivanje regionalnih startap centara.

„Ideja nam je da omogućimo razvoj nauke i van velikih gradova i univerzitetskih centara i da mladi u manjim sredinama imaju jednake šanse“, kazala je Gnjatović.

Ocenila je da u Srbiji postoji mnogo talentovanih i kreativnih mladih ljudi i da je zato važno popularizovati nauku i promovisati dobre prakse.

Jelena Trivan iz kompanije m:tel rekla je da ta firma godinama podržava i stipendira devojke koje su zainteresovane za nauku te dodala da još uvek žene nisu često na rukovodećim pozicijama u IT industriji.

Predložila je da Vlada Srbije razmotri opciju da uvede pozitivnu diskriminaciju devojčica u sektorima gde ima manje žena, a gde se akumulira novac.

„Devojčice treba da ohrabrimo finansijski i da ih usmerimo ka isplativim zanimanjima. Te žene onda mogu da pomažu drugim ženama, ako dobro zarađuju“, kazala je Trivan.

Rukovodilac programa za mlade u UNICEF Stanislava Vuković kazala je da su rezultati nedavno sprovedenog istraživanja pokazali da devojke često odustaju od bavljenja IT zbog društvenih normi i stereotipa.

Rekla je da su neretko u pitanju i neki individualni i porodični razlozi, ali da je poslednjih godina primetan porast upisa žena na fakultete gde se školuju IT stručnjaci.

Po njenim rečima, rodni jaz u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija se postepeno smanjuje.

Konferenciju su organizovale Delegacija Evropske unije, UNICEF, Naučno-tehnološki park, Fond za inovacionu delatnost, Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, ICT Hub i kompanija M:tel.

(Beta)

