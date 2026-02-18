Halitović (IZS) u ramazanskoj čestitki: Postanimo bolji nego što smo dočekali praznik

Poglavar Islamske zajednice Srbije (IZS) reis-ul-ulema Senad Halitovića poručio je danas u ramazanskoj čestitki: "Popravimo ono što treba da popravimo i potrudimo se da iz mubarek mjeseca Ramazana izađemo bolji nego što smo ga dočekali".

„Draga braćo i sestre, večeras nastupom akšam-namaza počinje mubarek mjesec Ramazan, koji sa sobom donosi blagodati, veliki hair i dobro“, naveo je Halitović, saopšteno je iz njegovog kabineta.

„Klanjajmo namaze, učimo Kur’an i slušajmo o Allahovoj vjeri“ i dodao: „Budimo svjesni da Allah ne gleda u naše likove i naša tijela, već gleda u naša srca i naša djela“, ukazao je Halitović.

„Budimo od onih koji će se natjecati u činjenju dobra, međusobnom pomaganju i ibadetu“, istakao je Halitović i „svim muslimanima u našoj zemlji, regionu i svijetu čestitao nastupajuće ramazanske dane riječima: Ramazan Šerif Mubarek Olsun“.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com