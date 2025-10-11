Hamas: Oslobađanje talaca počinje u ponedeljak ujutro

Visoki zvaničnik Hamasa Osama Hamdan saopštio je da će oslobađanje 48 talaca zatočenih u Gazi, uglavnom Izraelaca, početi u ponedeljak ujutro, javlja agencija Frans pres.

„U skladu sa potpisanim sporazumom, očekuje se da će razmena zarobljenika početi u ponedeljak ujutro, kao što je dogovoreno, i u ovoj stvari nema novih događaja“, rekao je Hamdan.

Očekuje se da će nakon toga Izrael iz zatvora pustiti oko 2.000 palestinskih zarobljenika u skladu sa prvom fazom sporazuma o primirju, u čijem sklapanju su posredovale SAD.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com