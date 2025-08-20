Hamas: Plan za osvajanje Gaze pokazuje izraelsko nepoštovanje posredničkih napora

Plan za osvajanje grada Gaze, za koji je izraelska vlada u sredu objavila okupljanje 60.000 rezervista, pokazuje očigledno nepoštovanje Izraela prema posredničkim naporima usmerenim na prekid vatre, naveo je Hamas u saopštenju, objavljenom u sredu uveče.

„Današnja objava terorističke okupacione vojske o početku operacije protiv grada Gaze i njegovih skoro milion stanovnika i raseljenih lica pokazuje očigledno nepoštovanje napora koje su posrednici uložili da se dođe do sporazuma o prekidu vatre i oslobađanju taoca u Gazi, napisao je palestinski islamistički pokret.

„Iako je Hamas objavio da pristaje na najnoviji predlog koji su predstavili posrednici, Izrael insistira na nastavku svog varvarskog rata, a time što ne odgovara na ovaj predlog, izraelski premijer Benjamin Netanjahu pokazuje da je on prava prepreka bilo kakvom sporazumu, da ga nije briga za živote izraelskih taoca i da nema ozbiljnu nameru da ih vrati“, dodaje se u tekstu.

(Beta)

