Hamas predao tela dva preminula izraelska taoca

Vojska Izraela saopštila je danas da je Hamas predao Crvenom krstu tela dva preminula taoca ranije zatočena u Pojasu Gaze.

„Prema podacima Crvenog krsta, dva kovčega sa preminulim taocima su predata, i na putu su do vojnih i obaveštajnih snaga Izraela u Pojasu Gaze“, saopštila je vojska.

U saopštenju piše i da vojska uskoro očekuje predaju još dva tela.

Palestinski Hamas oslobodio svih 20 izraelskih talaca iz Gaze

Palestinski Hamas danas je oslobodio svih 20 izraelskih talaca koje držao u Pojasu Gaze, javio je izraelski javni servis, pozivajući se na zvanične izvore.

Izraelske vlasti su ranije jutros saopštile da je prvih sedam talaca, koji su preživeli Hamasovu otmicu, oslobođeni.

Prema javnom servisu, preostalih 13 je predato Crvenom krstu u južnom Pojasu Gaze i očekuje se da će ih uskoro preuzeti izraelska vojska.

Oružano krilo Hamasa jutros rano je objavilo imena 20 izraelskih talaca koje je držo u Pojasu Gaze.

Taoci su oteti na jugu Izraela tokom napada 7. oktobra 2023. godine.

Prema sporazumu o prekidu vatre, dogovoreno je da, u zamenu za oslobađanje palestinskih zatvorenika, Hamas preda Izraelu i posmrtne ostatke talaca koji nisu preživeli otmicu.

(Beta)

