Hamas spreman da razgovara o zamrzavanju ili skladištenju svog oružja

Palestinski pokret Hamas je spreman da razgovara o „zamrzavanju ili skladištenju“ svog arsenala oružja kao deo prekida vatre sa Izraelom, izjavio je danas visoki zvaničnik tog pokreta, nudeći moguću formulu za rešavanje jednog od najtrnovitijih pitanja u sporazumu postignutom uz posredovanje SAD.

Član Hamasovog političkog biroa za donošenje odluka Basem Naim govorio je dok se dve strane pripremaju da pređu u drugu i komplikovaniju fazu sporazuma.

„Otvoreni smo za sveobuhvatan pristup kako bismo izbegli dalje zaoštravanje ili bilo kakve dalje sukobe“, rekao je Naim za Asošijejted pres u Dohi, gde se nalazi veliki deo rukovodstva grupe.

Sporazum je zaustavio dvogodišnju izraelsku ofanzivu u Pojasu Gaze, pokrenutu kao odgovor na napad Hamasa 7. oktobra 2023. godine.

Na pitanje da li je taj napad bio greška, Naim je odgovorio da je to bio „čin odbrane“.

Od stupanja na snagu primirja u oktobru, Hamas i Izrael su izvršili niz razmena izraelskih talaca za palestinske zatvorenike.

Nova faza ima za cilj da odredi budućnost za razoreni Pojas Gaze i obećava da će biti još teža – baveći se pitanjima kao što su raspoređivanje međunarodnih bezbednosnih snaga, formiranje palestinskog komiteta u Gazi, povlačenje izraelskih snaga sa teritorije i razoružanje Hamasa.

Međunarodni odbor, na čelu sa predsednikom SAD Donaldom Trampom (Trump), trebalo bi da nadgleda sprovođenje sporazuma i obnovu Pojasa Gaze.

Izraelski zahtev Hamasu da položi oružje obećava da će biti posebno težak. Izraelski zvaničnici smatraju da je to ključni zahtev koji bi mogao da zaustavi napredak u drugim oblastima.

Ideologija Hamasa je duboko ukorenjena u onome što naziva oružanim otporom protiv Izraela, a njegovi lideri su odbacili pozive na predaju uprkos više od dve godine rata u kojem su veliki delovi Gaze uništeni i ubijene desetine hiljada Palestinaca.

Naim je rekao da Hamas zadržava svoje „pravo na otpor“, ali je dodao da je grupa spremna da položi oružje kao deo procesa koji ima za cilj da dovede do uspostavljanja palestinske države. Dao je malo detalja kako bi to moglo da funkcioniše, ali je predložio dugoročno primirje od pet ili 10 godina za razgovore.

„To vreme mora da bude iskorišćeno ozbiljno i na sveobuhvatan način“, rekao je Naim i dodao da je Hamas „veoma otvorenog uma“ šta da radi sa svojim oružjem.

„Možemo razgovarati o zamrzavanju ili skladištenju ili polaganju, uz palestinske garancije, da ga uopšte ne koristimo tokom ovog perioda prekida vatre ili primirja“, rekao je on.

Nije jasno da li bi ponuda ispunila zahteve Izraela za potpunim razoružanjem.

Prekid vatre zasniva se na planu od 20 tačaka koji je Tramp predstavio međunarodnoj zajednici u oktobru.

Plan, koji je usvojio Savet bezbednosti UN, ponudio je opšti put napred. Međutim, nejasan je u pogledu detalja ili vremenskih rokova i zahtevaće mukotrpne pregovore u kojima učestvuju SAD i posrednici, među kojima su Katar, Egipat i Turska.

(Beta)

