Haradinaj tvrdi da je Kurti odlučio da nanosi štetu Kosovu

Predsednik Alijanse za budućnost Kosova (ABK) Ramuš Haradinaj optužio je danas vršioca dužnosti premijera i predsednika pokreta Samoopredeljenje Aljbina Kurtija da je „odlučio da nanese štetu državi“.

U izjavi za medije, nakon neuspeha 44. nastavka konstitutivne sednice Skupštine Kosova, Haradinaj je rekao da su oni „taoci Kurtija i pokreta Samoopredeljenje“.

„On nema političku većinu, ne želi da to uradi. Komisija za tajno glasanje je formirana bez saglasnosti Skupštine, čak je i predsednica to rekla. Tražimo povratak ustavnosti, mi smo njegovi taoci. On je odlučio da nanese štetu Kosovu. Nema potrebe za nekim predlogom za smenu, oni mogu samo da se povuku iz ove neustavne prakse. On želi da potroši ovih 30 dana bez ikakvog rezultata i ima moć da to učini“, rekao je Haradinaj.

Predsednik Socijaldemokratske inicijative (NISMA) Fatmir Ljimaj izjavio je da je i Ustavni sud rekao da rešenje za konstituisanje Skupštine mora biti političko.

„Sada smo skoro iscrpeli sva tumačenja. Rešenje može biti samo kroz političko delovanje. To se već vidi, sada se i razume. Drugog puta nema. Po mom tumačenju, Ustavni sud je želeo da dinamizuje političko rešenje. Rekao je da se intenziviraju napori za politički dogovor. Samim tim što nije precizirao šta se dešava posle 27. jula“, rekao je Ljimaj.

Poslanica Demokratske partije Kosova (DPK) Bljerta Deljiu-Kodra izjavila je da se i danas očekuje isti pristup – da stranka koja je osvojila najviše mandata „drži Skupštinu kao taoca“, u trenutku kada, prema njenim rečima, „država ima brojna pitanja i probleme“.

„DPK će poštovati presudu Ustavnog suda. Podneli smo i dodatne primedbe sudu zbog nepoštovanja stranke koja ima najveći broj mandata, kao i da dobijemo odgovore na kršenja koja su se desila u potpunoj samovolji predsedavajućeg. Ne očekujem da danas dođe do nekog preokreta. Biće isti pristup – držanje Skupštine kao taoca u trenutku kada država ima mnogo briga i problema“, rekla je ona.

Ni na današnjem 44. nastavku nije konstituisana Skupština Kosova, pet meseci od kada su održani parlamentarni izbori.

(Beta)

