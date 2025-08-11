Harčenko: Nadamo se da je Vučić rešio problem s municijom za Ukrajinu

Ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan Harčenko ocenio je odnose Srbije i Rusije „generalno pozitivno“, ali da je bilo i zabrinjavajućih stvari i kao jednu pomuo situaciju oko srpske municije, koja je stizala Ukrajinu.

„Beograd se nije pridružio nelegitimnim merama Evropske unije i nema nameru da to učini. Nastavljamo saradnju koja ipak ne ide istom brzinom kao ranije, jer su zemlje u okruženju Srbije većinom raspoložene antiruski. U ovom smislu sankcije prave logističku smetnju“, rekao je Harčenko u intervjuu za list Politika i dodao da, bez obzira na to, dve države rade na ekonomskom planu.

On je dodao da je bilo i zabrinjavajućih stvari i, kao primer naveo da je Beograd podržao nekoliko antiruskih rezolucijea u međunarodnim organizacijama.

„Bilo je i situacije oko srpske municije, koja je stizala u ukrajinske oružane formacije, koju je predsednik Vučić, nadamo se, odmah rešio“, rekao je Harčenko.

Na novinarsku konstataciju da Srbijma ima problem sa „end juzerima“, on je uzvratio da „naravno, ima problem sa njima, ali mislim da je tu predsednik Vučić konačno došao do rešenja koje sprečava mogućnost prevare od strane takozvanih krajnjih korisnika i isporuka srpskog naoružanja Ukrajini“.

„Ne kažem da je Srbija direktno isporučivala oruže Kijevu, niti imam takvu želju“, naglasio je Harčenko.

„Što se tiče obojene revolucije u Srbiji, koristimo ocene predsednika i drugih zvaničnika, zasnovane na dokazima i pouzdanim podacima o aktuelnim dešavanjima“, rekao je Harčenko.

Dodao je da je jasno i to da su se ljudi pridružili protestima vođeni svojim iskrenim emocijama nakon tragedije u Novom Sadu u novembru prošle godine.

„Sve u svemu, pretpostavljam da će konstruktivni pristup uroditi plodom i dovesti do rešenja ove situacije koja traje skoro godinu dana, a to predstavlja ozbiljnu prepreku za realizaciju planova socioekonomskog razvoja. Predsednik Vučić je već naveo konkretnu štetu u brojkama“, rekao je Harčenko.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com